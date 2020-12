Greifswald

Es sind nur nackte Zahlen, die der Landkreis Vorpommern-Greifswald vor wenigen Tagen als kleinen Rückblick aufs Jahr herumschickte. Werte aus Statistiken, die man schnell wieder vergisst. Allerdings vermitteln die Werte zwischen die Zeilen und Spalten etwas, dass sich in den vergangenen Monaten nicht in den Schlagzeilen widerspiegelte: Das Leben und die Arbeit, natürlich auch in der Verwaltung, gingen weiter. Und so ist es wohl müßig, die Zahlen dieses Jahres mit denen des Vorjahres zu vergleiche – interessant werden einige Werte erst, wenn man bedenkt, dass sie trotz vermeintlichem Stillstand zustande kamen.

So gab es 55 409 Rettungseinsätze im Landkreis. In 964 Fällen waren Brände oder Alarme von Brandmeldeanlagen die Ursache. 1096 Mal war überfahrenes Wild der Auslöser für einen Einsatz. Insgesamt 131 650 Mal wurde die Leitstelle angerufen.

Mit dem Dienstwagen weiter als bis zum Mond

Die Mitarbeiter der Verwaltung waren anscheinend unermüdlich unterwegs: Sie fuhren mit ihren Dienstwagen 912 069 Kilometer, sind also weiter als bis zum Mond und zurück gefahren oder haben fast 23 Mal die Erde umrundet. Auf ihren Fahrten haben sie beispielsweise 2 853 Trinkwasserproben entnommen sowie 754 Badewasser- und 2 685 Lebensmittelkontrollen durchgeführt. Sie haben 13 942 Wildschweine und 1 346 Hausschweine auf Trichinen überprüft.

27 digitale Tafeln wurden in den Schulen installiert und es wurden insgesamt 13,5 Kilometer Kreisstraße fertiggestellt, darunter waren zwei Ortsdurchfahrten einschließlich Kanalisation. Hinzu kommen zwei Ersatzneubauten für marode Brücken.

Bislang fast 21000 Coronatest durchgeführt

Aber natürlich finden sich auch reichlich Zahlen zur Corona-Pandemie in den Statistiken: Etwa 12.500 Kontakte haben die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bislang nachverfolgt, um so die Ausbreitung des Virus zu verhindern. In Greifswald, Pasewalk und Anklam wurden insgesamt 20 700 Coronatests durchgeführt.

Reichlich Arbeit also für die Verwaltung – und damit die auch weiterhin erledigt wird, arbeiten 25 Auszubildende und 22 Anwärterinnen in der Kreisverwaltung.

Von Juliane Schultz