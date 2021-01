Vorpommern-Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald sucht Pflegeeltern – insbesondere für Kleinkinder sowie für Mädchen und Jungen bis zum 12. Lebensjahr. Das teilte Anke Radlof, Sprecherin des Landkreises, mit.

Pflegeeltern werden immer dann benötigt, wenn Kinder nicht bei ihrer leiblichen Familie aufwachsen können. Ihre Aufgabe ist es, den Mädchen und Jungen einen familiären Lebensort zu schenken, mit viel Verständnis und Zuwendung. Die Pflegekinder bringen oftmals eine schwierige Vergangenheit mit, die zum Teil geprägt war von Verlust, Gewalt oder Vernachlässigung.

Auch berufstätige Eltern gefragt

Wer mit dem Gedanken spielt, ein Pflegekind aufzunehmen, kann sich beim Jugendamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald melden. „Dort können sich potentielle Pflegeeltern zunächst beraten lassen“, so Radlof. Die Lebensform spiele keine Rolle. Egal ob hetero- oder homosexuelle Paare oder Alleinstehende – sie alle könnten Pflegekinder aufnehmen. Beim Alter sei die Spanne groß. Auch eine Berufstätigkeit der Pflegeeltern sei möglich.

Seminar bereitet vor

Pflegemütter und -väter werden den Angaben nach auf ihren Alltag in einem Seminar vorbereitet, beispielsweise zu Fragen wie: Was dürfen Pflegeeltern und was dürfen sie nicht? In welcher Beziehung stehen wir rechtlich zum Pflegekind? „Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung“, so Anke Radlof weiter.

Interessierte können sich gern an den Sozialarbeiter wenden, der für den jeweiligen Sozialraum zuständig ist. Eine Übersicht dazu gibt es im Internet: Link zur Übersicht

