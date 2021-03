Landkreis investiert in Kreisstraße Spantekow –Japenzin

Vorpommern-Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Sanierung der Kreisstraße VG 60 zwischen Japenzin und Spantekow in Auftrag gegeben. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, dem 22. März. Die Straße wird laut Kreissprecher Achim Froitzheim auf einer Länge von rund 3,3 Kilometern erneuert. Die Fahrbahn wird auf vier Meter erweitert. Außerdem sollen entsprechende Ausweichstellen eingerichtet werden. In Abstimmung mit dem Straßenbauamt Neustrelitz soll darüber hinaus der Einmündungsbereich am Verkehrsknoten L 31/VG 60 ausgebaut werden.

Autofahrer müssen ab Montag mit einigen Behinderungen rechnen, denn die Straße wird in diesem Bereich voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie erfolgt über die Gemeindestraße zwischen Japenzin und Rebelow. Die Sanierung der VG 60 soll voraussichtlich bis Ende Juli dauern.

18 Millionen Euro für Sanierungen

Die Sanierung dieser Kreisstraße ist seit Jahren im Gespräch. Auch viele andere Verkehrswege in Vorpommern-Greifswald warten auf eine Erneuerung. Alle Jahre wieder üben daher Kommunalpolitiker Kritik am Sanierungsstau. Den bezifferte Kreisfinanzdezernent Dietger Wille (CDU) im Jahr 2019 mit 192 Millionen Euro. 2019 sah der Haushaltsplan des Kreises lediglich 5,7 Millionen Euro für den Straßenbau vor. Mittlerweile hat sich die Kommunalpolitik für mehr Investitionen stark gemacht. Im Doppelhaushalt 2020/21 ist laut Dezernent Jörg Hasselmann (CDU) eine Gesamtsumme inklusive Fördermitteln von 18 Millionen Euro für Straßensanierungen eingeplant.

Von ph