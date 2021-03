Rentner hängen stundenlang in der Warteschleife der landesweiten Impfhotline und bekommen doch keinen Termin: Michael Sack (CDU), Landrat von Vorpommern-Greifswald, will nun die Terminvergabe auf die Kreisebene holen. Zudem sollte das Land vom starren Verteilmechanismus abweichen und Riegelimpfungen in der Grenzregion starten.