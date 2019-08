Zinnowitz

Am Montag beginnt für tausende Schüler in der Region wieder der Schulalltag –sechs Wochen Sommerferien sind vorbei. Mit den Transparenten „Brems Dich – Schule hat begonnen“ mahnen deshalb viele Institutionen im gesamten Landkreis die Kraftfahrer zu besonderer Aufmerksamkeit in den kommenden Wochen.

„Um dafür Sorge zu tragen, dass alle Kinder den Weg zur und von der Schule gefahrlos gehen können, müssen alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen“, betonte Landrat Michael Sack. Für Kraftfahrer bedeute dies, so der CDU-Mann, gerade in unmittelbarer Nähe von Schulen und in Wohngebieten die Augen offen zu halten, den Fuß vom Gas zu nehmen und immer bremsbereit zu sein.

Aufmerksamkeit und Rücksicht im Straßenverkehr

„Kinder sind unser höchstes Gut und unsere Zukunft und es gilt, sie in jeder Situation besonders zu schützen. Wenn wir uns alle aufmerksam und rücksichtsvoll im Straßenverkehr bewegen, dann wird der Schulweg sicherer und wenn so auch nur ein oder zwei Unfälle mit Kindern verhindert werden können, haben wir schon viel erreicht“, appellierte Michael Sack an alle Verkehrsteilnehmer.

Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes kam im Jahr 2017 im Durchschnitt alle 18 Minuten ein Kind im Alter von unter 15 Jahren im Straßenverkehr zu Schaden. 2017 verunglückten insgesamt 29 259 Kinder auf Deutschlands Straßen. Das ist ein Anstieg um 2,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2016. 61 Kinder wurden dabei tödlich verletzt. „Ein Grund mehr, die Autofahrer noch einmal zu sensibilisieren, immer vorsichtig und vorausschauend zu fahren“, betonte Sabine Quandt, Verkehrssicherheitsbeauftragte des Landkreises und Vorsitzende der Verkehrswacht Usedom-Peene e.V.

Neue Herausforderungen für die Schulanfänger

Mit dem Schulanfang beginnt insbesondere für die Schulanfänger ein neuer Lebensabschnitt. Sie sind es auch, die besonders im Straßenverkehr gefährdet sind. Erstmals auf sich allein gestellt, müssen sie viele Herausforderungen bewältigen: Eine neue Umgebung, Fußgängerüberwege, Ampeln, Radfahrer, parkenden oder fahrende Autos zählen dazu. Auf Grund ihres jungen Alters und fehlender Erfahrung können die Kinder Geschwindigkeiten schlechter einschätzen, sie haben ein viel kleineres Blickfeld als die Erwachsenen und noch keinen Sinn für Gefahren. Sie handeln oft spontan und lassen sich leicht ablenken.

Elterntaxis verursachen Chaos vor den Schulen

Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule und halten dabei oftmals an Bushaltestellen, im Halteverbot oder auch in zweiter Reihe. Damit verursachen diese „Elterntaxis“ nicht nur regelmäßig Chaos vor den Schulen, sondern gefährden dabei ihre eigenen und andere Kinder, die zu Fuß in die Schule gehen.

OZ