Greifswald

„Corona ist nicht mehr das Virus, das unter den Menschen noch große Angst verbreitet“, sagt Landrat Michael Sack (CDU) am Montag während der Pressekonferenz im Greifswalder Landratsamt. „Viele haben sich mittlerweile infiziert und haben die Erkrankung durchlaufen wie eine Grippe“, so Sack weiter. Auch diese persönliche Erfahrung im Bekannten- und Familienkreis trage dazu bei, dass das Virus seinen Schrecken verloren habe. Damit sei auch der Zeitpunkt gekommen, die Corona-Maßnahmen zu beenden. „Ich hoffe, dass man das auf Landesebene erkennt“, sagt Sack.

Vizelandrat Dietger Wille (CDU) begrüßt das Ende der Maskenpflicht, das in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund eines Gerichtsurteils erwirkt wurde. „Ich habe erheblichen Zweifel daran, dass die Maske Einfluss auf das derzeitige Pandemiegeschehen hat“, so Wille. Er weist darauf hin, dass das Tragen einer Maske, beispielsweise im Supermarkt, bereits seit Wochen nicht mehr als Ordnungswidrigkeit geahndet wurde.

Beide sind überzeugt, dass die derzeitigen Corona-Zahlen keine tatsächliche Aussagekraft mehr haben. Zwar sinken die Infektionen laut Datenanalyse seit Wochen stetig. „Der Anteil derer, die mit einem positiven Schnelltest und einer Krankschreibung einfach zu Hause bleiben, steigt jedoch zeitgleich deutlich“, so Sack. Hier sieht er ebenfalls einen Zusammenhang zum milden Verlauf der Krankheit.

Den offiziellen Corona-Zahlen zufolge lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 624 Infizierten auf 100 000 Einwohner in Vorpommern-Greifswald. Allein in diesem Jahr haben knapp 20 Prozent der Bevölkerung offiziell eine Corona-Erkrankung durchgemacht. Die Zahl lässt sich lediglich anhand der im Kreis durchgeführten PCR-Tests ermitteln. Da es durchaus möglich ist, während einer Infektion mehrere PCR-Tests zu machen, ist das Ergebnis unscharf. All jene, die mit einem positiven Schnelltest zu Hause bleiben, werden ebenfalls statistisch nicht erfasst. 70 998 Einwohner des Landkreises hatten seit Beginn der Pandemie einen positiven PCR-Test. Das entspricht 30 Prozent.