Am 26. September wird für Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. Falko Beitz (SPD), ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Stolpe auf Usedom und Mitglied des Kreistages, ist einer der Direktkandidaten im Wahlkreis 30. Im OZ-Interview erklärt er, warum für ihn die Schaffung von Wohnraum und Tariflöhne Vorfahrt haben und was er vom gegenwärtigen Breitbandausbau hält.

Landtagskandidat Falko Beitz (SPD): „Bauland muss vorwiegend an Einheimische vergeben werden“

