Anklam

In Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) will die Partei „ Die Linke“ am Mittwoch über ihre Direktkandidatin im Wahlkreis Landhagen, Züssow, Anklam-Land, Anklam für die Landtagswahl 2021 entscheiden.

Zur Wahl steht Jeannine Rösler aus Loitz. Sie ist seit 2011 Mitglied im Landtag Mecklenburg-Vorpommern und in ihrer Fraktion für Finanz- und Kommunalpolitik zuständig. Rösler kandidierte bislang im Nachbarwahlkreis Jarmen, Loitz, Demmin. Nunmehr will sie in der Region östlich davon punkten.

Ehrenamtlich engagiert sich die Frau aus Loitz im Kreistag, in ihrer Heimatgemeinde als stellvertretende Bürgermeisterin und in der freiwilligen Feuerwehr. Seit Jahren ist Regine Rösler außerdem Vorsitzende des Kommunalpolitischen Forums Mecklenburg-Vorpommern.

