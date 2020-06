Landwirtin bei Moorbündnis-Initiative: „Mich kostet das meine Existenz“

Greifswald

„Auf den Flächen von MV ist der Moorschutz ziemlich mau!“ Mit dieser Zeile und bunten Gießkannen als Trommeln, haben rund 120 Teilnehmer des Mooraktionstages am Freitagnachmittag auf dem Fischmarkt demonstriert. Ziel des Moorbündnisses: Möglichst viele Moorflächen sollen künftig wiedervernässt werden. Um ihr Anliegen zu unterstreichen, zogen die Umweltschützer weiter in die Steinbeckervorstadt. Hier bewässerten sie symbolisch eine bewirtschaftete Moorfläche.

Neun Prozent der Greifswalder Stadtfläche seien Moore, so Julian Reichelt, Autor der Greifswalder Moorstudie, die von der Hansestadt in Auftrag gegeben wurde. „Insgesamt 470 Hektar. Dazu zählt unter anderem der Polder in der Steinbeckervorstadt.“ Das Problem, welches die Initiatoren des Moorbündnisses und die Teilnehmer sehen, ist der hohe und umweltbelastende Kohlenstoffdioxidausstoß der Moorflächen, welcher vor allem durch Entwässerung, beispielsweise für die Landwirtschaft, verursacht werde.

Wiedervernässung bedroht Existenz

Überraschung für die Teilnehmer des Aktionstages: Auch Dörte Wolfgramm-Stühmeyer, die Pächterin der besagten Fläche, war vor Ort und schilderte ihre Sicht auf die Dinge. „Ich habe nichts dagegen, wenn man die Flächen stärker befeuchtet. Es aber so unter Wasser zu stellen, dass ich mein Vieh darauf nicht mehr halten kann, bedeutet für mich meine Existenz“, betont die Mutter von drei Kindern.

Die Fläche sei bereits von ihren Eltern Ende der neunziger Jahre gepachtet worden: „Ich führe den Familienbetrieb in zweiter Generation und bin auf diese Flächen auch angewiesen.“ Ein weiteres Problem sehe sie an Stellen wie dem Bahndamm zwischen Greifswald und Wackerow: „Was da passieren kann, haben wir doch erst in Tribsees erlebt“, sagt sie.

Entschädigung für Landwirte

Die Teilnehmer verstehen die Probleme der Landwirtin. Man wolle nicht, dass jemand auf der Strecke bleibe, betont Katharina Laage, Sprecherin des Moorbündnisses. „Wir fordern nicht nur eine flächendeckende Wiedervernässung bis 2030. Wir fordern natürlich auch, dass die Landwirte entschädigt werden und andere Flächen erhalten“, sagt sie.

Universität und Stadt würden sich zu wenig für den Moorschutz einsetzen. „Die Moorgrünländer der Uni stoßen circa 7000 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr aus, was gesellschaftliche Kosten von 1,2 Millionen Euro entspricht“, sagt Julian Reichelt. Laut Umweltbundesamt stehe jeder ausgestoßenen Tonne CO2 Schadenskosten in Höhe von 180 Euro gegenüber.

Bürgerschaftssitzung am 2. Juli

Am 2. Juli soll in der Bürgerschaftssitzung über den „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ abgestimmt werden, in welchem ebenfalls der Schutz der Moore verankert ist. Das Moorbündnis plant weitere Mahnwachen.

Von Lena-Marie Walter