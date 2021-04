Langeweile? Jugendliche randalieren an der Zinnowitzer Konzertmuschel

Zinnowitz

Zerbrochene Glasflaschen, kaputte Regenfallrohre, beschmierte Stahlkonstruktionen und vielerorts Antiimpf- oder Hansaaufkleber. Das Sitzrondell an der Zinnowitzer Konzertmuschel wurde in der Vergangenheit immer häufiger ein abendlicher Treffpunkt von Jugendlichen aus der Region. Wie die Polizei in Anklam mitteilt, meldete am Mittwochabend ein Zeuge randalierende Personen an der Konzertmuschel.

„ Vor Ort konnten die Beamten zunächst keine Personen feststellen. Lediglich im Rahmen der Nahbereichsabsuche konnte eine Personengruppe am Zinnowitzer Bahnhof festgestellt werden“, so Polizeisprecherin Katrin Kleedehn.

Die Fallrohre wurden beschädigt und teilweise aus der Verankerung gezogen. Quelle: Hannes Ewert

An der Konzertmuschel stellten die Beamten schließlich fest, dass sechs Regenfallrohre verbogen und aus der Verankerung gerissen worden sind. Ein Rohrteil wurde dabei gänzlich entfernt und in einem Gebüsch entsorgt. Auch Holzpfeiler wurden aus der Verankerung gerissen. Darüber hinaus befanden sich mehrere leere Bierflaschen sowie auch zerbrochene Schnapsflaschen auf dem Sitzrondell. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Zahlreiche Hansa-Aufkleber kleben an der Kurmuschel Zinnowitz. Quelle: Hannes Ewert

Noch am frühen Abend wurden dort etwa zehn Jugendliche gesehen. Sie tranken Alkohol, hörten lautstark Musik und grölten durch die Gegend.

Mit den angetroffenen Personen erfolgten Identitätsfeststellungen sowie auch erste Befragungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378/2790, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Für die Gemeinde ist es bereits der zweite Handlung dieser Art. Bereits im November 2020 wurde an der Konzertmuschel eine Corona-Party aufgelöst. Damals feierten 30 bis 40 Jugendliche an der Konzertmuschel. Ein damals 18 Jahre alter Insulaner versuchte bei der Identitätsfeststellung durch die Polizei zu fliehen. Die Polizisten konnten ihn am Arm festhalten. Daraufhin leistete er Widerstand und beleidige die Beamten. Daraufhin wurde er mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert.

