Ückeritz

Mit dem Titelsong von „Pirates of the Caribbean“ tauchen plötzlich Laserstrahlen auf. Die Nebelmaschine geht an und macht die Strahlen sichtbar. Farbige Tunnel, Kreise, Rechtecke oder Linien kommen in Bewegung und sorgen für einen Wow-Effekt bei den staunenden Besuchern.

„Lichtzauber im Wald“ – so heißt es noch bis 31. Oktober auf dem Ückeritzer Campingplatz. Immer von Donnerstag bis Sonntag wird eine Fläche von etwa einem Hektar in ein Lichtermeer getaucht. „Wir haben in den Bäumen 80 Lichtgeräte installiert. Am Lichterpfad stehen 16 beleuchtete Kugeln“, sagt Veranstalter Thomas Pfitzner. Mit dem Laser-Experten Günther Tausch bietet er an den vier Tagen in der Woche je Abend sechs Lasershows an.

In den kurzen Pausen werden im Freilichtkino ostalgische Kurzfilm-Klassiker gezeigt. „Wir haben Lolek und Bolek dabei, das Sandmännchen und Stummfilme mit Laurel und Hardy“, so Pfitzner. Dazu gibt es ein Laser-Labyrinth. Ein beliebtes Fotomotiv dürften auch die in den Bäumen hängenden beleuchteten Regenschirme sein.

Sind beliebtes Fotomotiv bei "Lichtzauber im Wald" in Ückeritz: Hängende Regenschirme. Quelle: Henrik Nitzsche

Auf eine Attraktion für Kinder muss der Veranstalter länger warten als gedacht. Vor Monaten habe er in China eine „bewegte Fläche“ bestellt. Dahinter verbergen sich zahlreiche große Teller, die ihre Farbe ändern, so bald man darauf tritt. „Vor 72 Tagen sind sie in Shenzhen verschickt worden. Mit der Bahn sollten sie in 40 Tagen da sein. Ich warte noch immer. Ich hoffe, dass wir die bewegten Punkte am Wochenende da haben.“ Pfitzner ist mit seinem „Lichtzauber“ das zweite Jahr nacheinander in Ückeritz.

Bis 31. Oktober immer donnerstags bis sonntags, 17 bis 22 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 7 Euro, mit Kurkarte 5 Euro.

Von Henrik Nitzsche