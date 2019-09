Den Rätseln von St. Johannis auf der Spur

Lassan

Für lange Zeit waren interessante Bereiche der Lassaner St.-Johannis-Kirche nicht mehr öffentlich zugänglich. Dies soll sich ab Sonntag ändern: Im Rahmen des Erntedank-Gottesdienstes ab 10 Uhr wird der Dachboden des Kirchenschiffs wieder für Besucher geöffnet. „Dabei handelt es sich um einen ersten Schritt“, informiert Pastorin Anne Plagens. Perspektivisch sei beabsichtigt, dass Gäste auch wieder auf den Kirchturm gelangen und durch die vier Fenster von der Glockenebene aus den Blick auf die Stadt und das umliegende kolossale Küstenpanorama genießen können.

Vorerst hat Tischler Sebastian Witt mit Geländern den Weg zum beeindruckenden Kirchendachboden gesichert, der sich über den Gewölbekappen ausdehnt. Maximal zehn Personen gleichzeitig, so teilt die Pastorin mit, können diesen sonst verborgenen Raum in Augenschein nehmen.

Tischler Sebastian Witt aus Lassan prüft, wie er das Halteseil für die Nutzer des schmalen Treppenaufgangs etwas verlängern kann. Quelle: Tom Schröter

Zunächst werden den Gästen etwas Wendigkeit und Puste abverlangt, denn der einzige Zugang führt durch einen schmalen gewundenen Treppenturm mit 49 Stufen. Aber die Anstrengung lohnt sich: Anders als andere Gotteshäuser, hat St. Johannis unter dem Dach zum Beispiel mehrere bemerkenswerte gemauerte Bögen zu bieten, die bis heute Rätsel aufgeben. „Der Kirchenraum“, so vermutet Anne Plagens, „sollte ursprünglich wohl noch sieben bis acht Meter höher gebaut werden.“ Warum es dazu nie kam, ist ungeklärt. Ein weiteres Kuriosum: In das spektakuläre Dachgebälk ist ein uralter Aufzug integriert, dessen Umlenkrolle sich eigenartigerweise über den geschlossenen Gewölben befindet. Ob der auffallend gut erhaltene Windenbock jemals in Betrieb war, ist nicht belegt.

Dieser Blick in Richtung Kirchstraße bietet sich den Besuchern vom Dachbodenfenster des Kirchenschiffes aus. Quelle: Tom Schröter

Künftig sollen hier oben, wo seit Jahren Fledermäuse Quartier bezogen haben, sogar Veranstaltungen in kleinem Rahmen stattfinden: So zum Beispiel ein Konzert am ersten Advent. „Wenn wir Einheimische und Gäste motivieren können zu spenden, dann können wir die Sicherungsmaßnahmen bis hinauf zum Turm finanzieren“, blickt die Pastorin voraus. Dass der erste Schritt getan ist, ist Klaus-Martin Bresgott zu verdanken, Initiator des Projekts „Land: Gut 2019“ des Kulturbüros des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Seit 1991 wirkte Gerlinde Wischow im Lassaner Kirchenbüro, seit 1999 als festangestellte Mitarbeiterin. Am Sonntag wird die treue Seele des Pfarramts offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Quelle: Tom Schröter

Dankesworte wird es am Sonntag auch für Gerlinde Wischow geben. Seit 1991 verwaltete die Lassanerin als Sekretärin das Kirchenbüro von St. Johannis – zunächst als ABM-Kraft und seit 1999 als fest angestellte Mitarbeiterin. Insgesamt sechs Pastoren hat sie während dieser Zeit erlebt und ihr Büro musste mehrfach umziehen. „Die Arbeit hat mir immer viel Freude gemacht“, sagt Gerlinde Wischow, die im Kreisbetrieb für Landtechnik in Hohensee Anfang der 1970er-Jahre Industriekauffrau lernte.

Die Kirchenbücher für Taufen, Trauungen und Bestattungen waren zu führen, die Kasse zu verwalten, Sanierungsarbeiten an Kirche und Pfarrhaus zu begleiten und vieles mehr – „natürlich immer in Abstimmung mit dem Pastor oder der Pastorin“, betont die heute 63-Jährige. Für immer mehr Gemeinden, Kirchen und Friedhöfe musste Gerlinde Wischow als gute Seele des Pfarramtes mitdenken. Ihre Bilanz nach fast drei Jahrzehnten: „Es war eine schöne und abwechslungsreiche Arbeit.“

Von Tom Schröter