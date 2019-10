Förderung nötig für Hafen, Schule, Schützenhaus

Lassan

Es ist ein durchaus anspruchsvolles Programm, das die Lassaner Stadtvertreter während ihrer nächsten Sitzung am 8. Oktober um 19 Uhr im Schützenhaus abzuarbeiten haben. Auf der Tagesordnung stehen auch drei Berichte zu wichtigen städtischen Investitionen. Zum einen geht es um die Sanierung des historischen Schützenhauses, deren Kosten mit 645000 Euro veranschlagt sind. „Unsere Förderanträge über das Programm Eler ( Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, d. Red.) haben wir gestellt. Frühestens Mitte Oktober rechnen wir mit einer Entscheidung“, informiert Bürgermeister Fred Gransow ( CDU). 25 Prozent der Kosten müsse die Kommune selbst schultern.

Mit großem ehrenamtlichen Einsatz wurden bereits erste Schritte für den Erhalt des altehrwürdigen Objekts in den Lassaner Anlagen getan. Aber erst etwa ein Drittel des Daches ist saniert; zudem sollen Heizungs- und Sanitäranlagen erneuert und das Gebäude brandschutztechnisch nachgerüstet werden. Die Fraktion FW/ AfD plädiert für die Ausarbeitung eines Businessplans für das Schützenhaus, um Folgekosten abschätzen zu können.

Brandschutzgutachten für die Grundschule

Die Sanierung der Lassaner Grundschule stellt ein weiteres dringendes Vorhaben dar. Aktuell geht es laut Gransow darum festzulegen, wie das von einem Ingenieurbüro für die Schule erarbeitete Brandschutzgutachten technisch umzusetzen ist. Wenn darüber Klarheit herrsche, werde die Stadt sich ebenfalls um Fördermittel bemühen. Insgesamt 500000 Euro seien notwendig, um Brandschutz, Akustik und Elektroanlagen standardmäßig herzurichten sowie Maler- und Fußbodenarbeiten auszuführen.

Ein weiterer Lassaner Dauerbrenner ist die Ausbaggerung des Stadthafens. Laut Gransow sind dafür 1,2 Millionen Euro im städtischen Haushalt eingestellt. Neben der Ausbaggerung des stark verschlammten Hafens, seien die Ertüchtigung des Lassaner Spülfeldes zur Lagerung des Baggergutes, die Erneuerung der Slipanlage am Hafen und die Einrichtung eines aus Steinen bestehenden Sandfangs geplant, der eine erneute Verlandung des Hafens und der Zufahrt künftig verhindern soll.

Auf dem Spülfeld wachsen Schilf-Landröhrichte

Nun aber droht eine Verzögerung des Vorhabens. Die beim Landkreis angesiedelte untere Naturschutzbehörde weist auf besonders schützenswerte Pflanzen hin. „Da das Spülfeld schon mehrere Jahrzehnte nicht betrieben wurde, haben sich hier seit langer Zeit Schilf-Landröhrichte etabliert, die als gesetzlich geschützte Biotope anzusehen sind“, teilt Anke Radlof von der Pressestelle des Kreises mit.

Der Umfang der notwendigen Ersatzmaßnahmen müsse nun vom Planungsbüro der Stadt Lassan ermittelt werden. „Das Bundesnaturschutzgesetz gibt vor, dass solche Maßnahmen vom Verursacher, also in diesem Fall von der Stadt Lassan umgesetzt werden müssen“, so Radlof. Und: „Nach Kenntnis der unteren Naturschutzbehörde reicht das alte Spülfeld nicht für das anfallende Baggergut aus. Für die Restmengen müssen noch geeignete Flächen (ggf. auch zur Zwischenlagerung) gefunden werden, da die angrenzende Grünlandstandorte auf Niedermoor sehr empfindlich sind. Diese müssten, bevor das Baggergut eingelagert wird, mit geeigneten Maßnahmen erhalten werden.“

„Unser Planungsbüro ist hart am Arbeiten, um die Auflagen zu erfüllen“, so Bürgermeister Gransow. Auch für die Hafenbaggerung benötigt die alte Ackerbürgerstadt eine Finanzierung über Fördermittel. Das Schweriner Wirtschaftsministerium habe in Aussicht gestellt, 85 Prozent der Aufwendungen zu übernehmen. Zur Begleichung der verbleibenden 15 Prozent hoffen die Lassaner auf eine Sonderbedarfszuweisung aus dem Innenministerium, so dass nur ein relativ geringer Kostenanteil bei der Stadt verbleibt.

Klaus-Martin Bresgott vom Kirchenbüro des Rates der EKD Berlin (links), Pastorin Anne Plagens und Bürgermeister Fred Gransow beim Anbringen der Plakette „Landgut Kulturgut 2019 – gebraucht + genutzt“ an der Lassaner Kirche. Quelle: Rainer Decke

Touristisch haben die Stadt und ihre Ortsteile Einiges zu bieten. Neu ist die Möglichkeit, auch den sehenswerten Dachboden der St. Johannis-Kirche wieder besichtigen zu können. Gemeinsam mit Klaus-Martin Bresgott vom Kirchenbüro des Rates der EKD Berlin brachten Pastorin Anne Plagens, Bürgermeister Fred Gransow und Kuratorin Ulrike Seidenschnur am vergangenen Sonntag neben dem Kircheneingangstor eine „Gedenktafel“ des Projekts „Landgut Kulturgut 2019 – gebraucht + genutzt“ an. Über dieses mit 8000 Euro dotierte Projekt waren die Sicherungsmaßnahmen für die Kirchenbesucher finanziert worden.

Von Tom Schröter und Rainer Decke