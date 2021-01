Kinderbetreuung - Rekord in Lassan: Kita trotz Lockdowns fast voll – Kritik an Eltern in Elternzeit

Seit Montag bringen wieder mehr Eltern ihre Kinder in die Tagesstätten auf Usedom und nach Wolgast und Umgebung. Spitzenreiter ist die Kita „Kokopelli“ in Lassan. Laut Leitung geben auch Eltern, die nicht arbeiten, ihre Kinder in die Betreuung.