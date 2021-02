Lassan: Landesanglerverband warnt vor Chemieeinsatz im Pulower See

Pulow/Lassan

Welche Maßnahmen sind geeignet, um die biologischen Verhältnisse im Pulower See bei Lassan zu verbessern? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Wie berichtet, schlägt das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Vorpommern unter anderem eine Tiefenwasserbelüftung und eine Phosphatfällung mittels einer Polyaluminiumchlorid-Lösung (PAC) vor.

Doch während sich die Stralsunder Behörde auf Empfehlungen des Ingenieurbüros Bioplan stützt, lehnt der Landesanglerverband den Einsatz von PAC aus gleich mehreren Gründen ab. In einem Schreiben an die Stadt Lassan weist Verbandsgeschäftsführer Axel Pipping auf den hohen Stellenwert des Phosphats als wichtigen Baustein des Nährstoffkreislaufes im Wasser hin: „Es ist Nährstoff für das Phytoplankton, das wiederum ist Nahrung für Zooplankton und im weiteren Verlauf damit für Konsumenten erster Klasse wie Friedfische und Wasservögel und zweiter Klasse wie Raubfische, Fischotter, Seeadler und den Menschen.“

Warnung vor Fischvergiftungen

Es sei, so Pipping weiter, nicht auszuschließen, dass Friedfische das gebundene Aluminium mit der Nahrung aufnehmen, und dies in gelöster Form in die Nahrungskette der Lebewesen zweiter Klasse gelangt. Zudem komme es im Sommer vor, dass der pH-Wert des Sees über den Wert 8 steigt. In diesem Fall bestehe die Gefahr, dass sich die Aluminium-Phosphat-Bindung wieder löst. Ungelöstes Aluminium wiederum führe zu starken Vergiftungen bei Fischen und insbesondere zur Schädigung ihrer empfindlichen Kiemen.

Zudem sei der Aluminiumeintrag auch für Badegäste gefährlich, warnt der Verbandschef. Denn es gebe zahlreiche Hinweise, dass Aluminiumverbindungen im Verdacht stehen, Krankheiten wie Demenz und Alzheimer hervorzurufen. Pipping betont auch, dass der Phosphateintrag deutlich zurückgegangen sei. „Die Landwirtschaft bringt Düngemittel nur noch in gezielter Dosierung ein“ und „Waschmittel sind mittlerweile phosphatfrei.“ Eine vom Stalu gleichsam vorgeschlagene Tiefenbelüftung des Sees befürwortet der Geschäftsführer hingegen.

Auch Pulower Bewohner lehnen den Einsatz von PAC grundsätzlich ab. Stattdessen werden, um einer Eutrophierung des Gewässers vorzubeugen, Unterholzbepflanzungen und das Anlegen von Gehölzgürteln zwischen dem See und angrenzenden Äckern vorgeschlagen. In einem Brief an das Stalu macht die Pulowerin Iris Schöne darauf aufmerksam, dass der Nährstoffeintrag in den See seit einiger Zeit immer weiter sinke. „Alle örtlichen Kleinkläranlagen werden mittlerweile vollbiologisch betrieben.“ Und: „Nährstoffausspülungen finden über den Seeabfluss in Richtung Pulowbach statt.“ In jüngerer Zeit, so Schöne, sei auch eine verbesserte Sichttiefe festzustellen.

Lassans Stadtvertreter haben das letzte Wort

Über das Vorhaben der Seesanierung, dessen Gesamtkosten in Höhe von 830 000 Euro das Land MV übernehmen will, haben letztlich die Lassaner Stadtvertreter in den kommenden Wochen zu entscheiden. Stalu-Dezernent Holger Schabelon hatte jüngst mitgeteilt, dass die Fördermittelzusage des Landes an die Sanierung mitsamt der Phosphatfällung geknüpft sei, da diese von dem Büro Bioplan als Vorzugsvariante empfohlen werde.

Von Tom Schröter