Lassan

Nachrichten aus dem Schulalltag waren vor 125 üblich, so auch in Lassan. Es gab fast wöchentlich Berichte über Schulfeiern, Ausflüge, Schulentlassungen, Versetzungen und Neueinstellungen von Lehrern, Lehrerweiterbildungen oder die so genannten Parochiallehrer-Konferenzen (Parochie – Kirchspiel, Kirchsprengel, B. J.).

Am 4. September 1896 schrieb die „Stralsundische Zeitung“: „Lassan, 2. September.(Sedanfeier.) Alle Vorbereitungen zu einer würdigen Schulfeier der ruhmvollen Schlacht bei Sedan waren getroffen und auch gestern Abend von den Trommlern und Pfeifern der ersten Turnabtheilung der übliche Zapfenstreich ausgeführt. Da brachte, namentlich den Kindern, der über Nacht eingetretene und den ganzen Vormittag anhaltende Regen eine recht unliebsame Enttäuschung. Die Feier am Nachmittage auf der Schützenanlage mußte nachbleiben und auf einen späteren Tag verlegt werden. Von einer allgemeinen öffentlichen Feier war in diesem Jahre Abstand genommen worden; deshalb feierte jede einzelne Klasse für sich.

Pastor Adolf Klopsch Quelle: Sammlung Bernd Jordan

Es wurde den Kindern durch entsprechende Reden, deklamatorische und Gesangsvorträge die Bedeutung des großen Tages ans Herz gelegt. Am Nachmittage nach 5 Uhr hatten sich sämmtliche Kinder unserer Schule, sowie viele Eltern der Kinder und Freunde der Schule im Saale des Schützenhauses versammelt, woselbst die Schüler der ersten Knabenklasse unter Leitung ihres Klassenlehrers das patriotische Festspiel“ ‚ Lieb’ Vaterland, magst ruhig sein’ von C. v. L. unter allseitigem Beifall zur Aufführung brachten.“

Die selbe Zeitung berichtete am 22.09.1896 folgendes: Lassan, 21. September. (Die Herbstferien) unserer Stadtschule nahmen gestern ihren Anfang. Sie dauern bis zum Donnerstag, den 8. Oktober. Nach dem Schulschluß fand durch den Rektor, Herrn Diakonus Gese, im Klassenzimmer der 1. Mädchenschule in Gegenwart des Lehrerkollegiums die feierliche Entlassung der Konfirmanden unserer Schule, 17 Knaben und 11 Mädchen, statt.“

Die „Greifswalder Zeitung“ vom 19.09.1896 informierte die Leser über eine Lehrer-Konferenz: 17. September. Heute Nachmittag fand unter dem Vorsitze des Königlichen Kreisschulin-spectors Herrn Pastor Klopsch=Lassan die dritte diesjährige Parochiallehrer=Conferenz in hiesigen Schulhause statt, an der sich sämmtliche Lehrer der Kirchspiele Lassan=Wehrland und Pinnow mit Ausnahme des erkrankten Cantors und Herrn Pastor Spoerl=Pinnow betheiligten. Herr Lehrer Orfert hielt mit der oberen Grundklasse eine Lektion über das Lesestück ‚Vom Eichhörnchen oder Eichkätzchen‚. Darauf referirte Herr Lehrer Albrecht=Wehrland über das Thema: ’Wie gewöhnt der Lehrer seine Schüler an Ordnung, Reinlichkeit und Pünktlichkeit?’ Der Tag der nächsten Conferenz ist auf Donnerstag, den 15. Oktober festgesetzt. Schluß der Sitzung um 5 Uhr.“

Von Bernd Jordan