Lassan

Das Klima in der Lassaner Stadtvertretung ist nach den jüngsten Kommunalwahlen rauer geworden. Dies wurde auch in der Sitzung am Dienstagabend deutlich. Im Wesentlichen sitzen sich im Stadtrat zwei Lager gegenüber – einerseits agieren die Abgeordneten von CDU, Die Linke und Bürgerliste Lassaner Winkel, welche die Mehrheit bilden, gemeinsam; andererseits jene der Freien Wähler ( FW), der AfD und Einzelbewerber Christian Hilse.

Zunächst mahnte Stefan Nowack ( FW) mit Blick auf die Geschäftsordnung der Stadt kritisch an, dass Beschlussvorlagen künftig grundsätzlich erst in den Fachausschüssen diskutiert und beschlossen werden sollen, bevor das Stadtparlament über sie abstimmt. Während Bürgermeister Fred Gransow ( CDU) einwarf, dass manche Beschlüsse keinen Aufschub duldeten, die Stadtvertretung sowieso das letztlich entscheidende Gremium sei und die neuen Abgeordneten sich an diese Verfahrensweise „auch noch gewöhnen“ würden, mahnte Nowack die strikte Einhaltung der Geschäftsordnung an.

Einhaltung der Geschäftsordnung gefordert

Als es den Kritikern nun darum ging, von der Tagesordnung mehrere Punkte zu nehmen, die zuvor nicht Thema in einem Ausschuss gewesen seien, fand dies keine Mehrheit. Daran konnte auch der vor der Abstimmung von Gerd Ernst ( FW) in Richtung Gransow abgegebene Hinweis nichts ändern, wonach „wir Mittel und Wege finden werden, die Sie zwingen, die Geschäftsordnung einzuhalten“.

Ähnlich verhielt es sich, als es um Änderungsanträge der Opposition zur Hauptsatzung und zu besagter Geschäftsordnung ging. Zum Beispiel sollten demnach Tonmitschnitte in den Ratssitzungen eingeführt und eine zweite Einwohnerfragestunde etabliert werden, die jeweils an das Ende des öffentlichen Sitzungsteils gesetzt wird und es den Bürgern so ermöglicht, auch Fragen zu den soeben gefassten Beschlüssen zu stellen.

Auch diese Vorschläge fanden keine Mehrheit, weshalb Rudi Menge ( AfD) enttäuscht resümierte: „Diese Entscheidung bedeutet weniger Demokratie und Transparenz. Wir entfernen uns vom Bürger.“ Bürgermeister Gransow lehnte eine zweite Fragestunde für die Einwohner ebenfalls ab. „Wenn die Sitzung zu Ende ist, sind die Beschlüsse gefasst, daran gibt es dann nichts mehr zu rütteln“, begründete er auf unsere Nachfrage. „Es ist aus meiner Sicht nicht gut, die Abgeordneten hinterher mit Fragen noch unter Druck zu setzen.“

Auch der Lassaner Karnevalklub nutzt für seine beliebten Partys das Schützenhaus. Im Bild sind die kleinen Funken zu sehen. Quelle: Rainer Decke

Als weiterer Knackpunkt erwies sich ein Beschluss, der sich mit einer erheblichen Erhöhung der Kosten für die Sanierung des Lassaner Schützenhauses befasste. Stefan Nowack forderte vor einer Abstimmung die Vorlage eines Businessplans für das Schützenhaus, um Folgekosten abschätzen zu können. Rudi Menge vermisste seinerseits eine Aufstellung konkreter Kostenpositionen, um die Steigerung des Finanzbedarfs nachvollziehen zu können.

Bürgermeister spricht von „Stimmungsmache“

Der Bürgermeister warf der Gegenseite „Stimmungsmache“ vor. Grundsätzlich gehe es doch darum, „das altehrwürdige Schützenhaus nicht dem Verfall preis zu geben“, wozu sich die frühere Stadtvertretung auch mehrheitlich bekannt habe. Die Kostenerhöhung sei der allgemeinen Preissteigerung in der Handwerksbranche geschuldet, sagte Gransow, der eine genaue Aufschlüsselung der Einzelposten ankündigte. Am Ende passierte der Beschluss mit neun Ja-Stimmen und drei Enthaltungen das Parlament.

Die Schätzung der Brutto-Baukosten für das Schützenhaus-Projekt erhöhte sich innerhalb eines Jahres von 350000 auf 500000 Euro. Die Aufwendungen inklusive Baunebenkosten belaufen sich nunmehr auf insgesamt 645000 Euro. Um den Eigenanteil zu drücken, bemüht sich die Stadt um eine 75-prozentige Förderung des Vorhabens. „Bis zum Jahr 2021 muss alles fertig sein, weil dann die Förderperiode endet“, so Gransow.

Tom Schröter