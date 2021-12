Lassan

Am 28. Januar 2021 jährte sich zum 80. Mal der Todestag von Theodor Bartus, dem in Lassan geborenen Seemann, Forschungsreisenden und Museumstechniker. Anlässlich dieses Jubiläums kommt der berühmte Peenestädter zu neuen Ehren. Der Holzbildhauer Dr. Franz-Albert Tröster fertigte jetzt von Bartus nach Porträtfotos eine Holzplastik an, die am 7. Dezember während der Stadtvertretersitzung durch ihn an die Stadt Lassan übergeben werden soll. Nach Beendigung der Rekonstruktionsarbeiten am örtlichen Schützenhaus soll die Bartus-Büste dort einen würdigen Platz erhalten.

Der Bildhauer Franz-Albert Tröster fertigte diese Bartus-Büste nach zeitgenössischen Porträts an. Quelle: privat

Bartus gehört bereits seit der Eröffnung des Museums „Lassaner Mühle“ zu den Persönlichkeiten der Stadt, an die durch Textdokumente und Abbildungen erinnert wird. In den Jahren 1993 und 2011 erschienen in den „Beiträgen zur Lassaner Heimatgeschichte“ Artikel zu seinem Leben und Wirken. Bartus, der 1858 in der Stadt am Peenestrom geboren wurde und als Seemann sein Berufsleben begann, kam durch eine Reihe von Zufällen an das Berliner Völkerkundemuseum. Dort nahm er 1888 seine Tätigkeit als Museumstechniker auf. Höhepunkt seines Wirkens waren die vier Turfan-Expeditionen zwischen 1902 und 1914, die ihn nach Ost-Turkestan führten.

Expeditionsleiter lobte Engagement des Lassaners

Unter der Leitung der Professoren Albert Grünwedel und Albert von Le Coq war Bartus maßgeblich an der erfolgreichen Ablösung von Wandgemälden beteiligt. Professor von Le Coq schrieb über ihn: „Die Gegenwart dieses findigen, äußerst kräftigen und beherzten Mannes hat wesentlich zum Erfolg nicht nur der ersten, sondern aller Expeditionen beigetragen. Besonders zu loben sind der Eifer und die aufopfernde Hingabe, mit der Herr Bartus sich seiner anstrengenden, aber ihn, genau wie die beteiligten Gelehrten, fesselnden Arbeit widmete.“ Bartus arbeitete bis zu seinem Tod, also bis weit über sein Renteneintrittsalter hinaus, an den Sammlungen des Berliner Völkerkundemuseums.

Der Schöpfer der Bartus-Büste, Franz-Albert Tröster, wurde 1943 in Lassan geboren und beschäftigt sich seit 1970 autodidaktisch mit der Holzbildhauerei. Nach seinem Abitur 1962 in Wolgast absolvierte er ein Medizinstudium von 1963 bis 1969 an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald. Seine Approbation und Promotion zum Dr. med. erfolgten 1969.

Nach einer Facharztausbildung arbeitete Dr. Tröster als Militärmediziner, Betriebsarzt und zuletzt als niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin in Stralsund. Seit 1987 war er Leiter des Zirkels „Bildende Kunst“ eines Marine-Hubschrauber-Geschwaders. Nach 1990 wurde er Mitglied im Pommerschen Künstlerbund. In den vergangenen Jahren hatte der Künstler Ausstellungen und -beteiligungen zum Beispiel in Stralsund, Rostock, Lassan, Linstow, Demmin, Greifswald, Güstrow sowie in Stargard/Polen. Für die Lassaner Kirchengemeinde schuf er zum 500. Todestag von Bernt Notke im Jahr 2009 eine Holzbüste.

Von Bernd Jordan