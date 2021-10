Lassan

Die Stadt Lassan ist mit ihrem Vorhaben, den Stadthafen und die zum Fahrwasser führende Zufahrt ausbaggern zu lassen, wieder einen Schritt vorangekommen. „Wir haben jetzt die Freigabe für die europaweite Ausschreibung der Planung mit den Leistungsphasen I bis III erhalten“, berichtet Bürgermeister Fred Gransow, nachdem er Mitte September in dieser Angelegenheit im Schweriner Wirtschaftsministerium vorgesprochen hatte.

In der kommenden Woche werde mit den Vorbereitungen der Ausschreibung begonnen, welche zunächst die Grundlagenermittlung, die Vor- und die Entwurfsplanung beinhaltet. Mit den ersten Bautätigkeiten, etwa dem Herrichten des für die zeitweilige Deponierung des Baggergutes benötigten Lassaner Spülfeldes, rechnet Gransow im kommenden Jahr. Das eigentliche Baggern solle 2023 beginnen.

Mit den 4,3 Millionen Euro umfassenden Investitionen will die Stadt am Peenestrom den maritimen Tourismus im Lassaner Winkel spürbar ankurbeln. Das Land MV übernimmt laut Gransow 75 Prozent der Kosten; die übrigen etwa 1,2 Millionen Euro seien über die Jahre verteilt von 2021 bis 2024 jeweils im Lassaner Stadthaushalt eingestellt.

Lassaner Spülfeld wird aktiviert

Geplant ist insbesondere die Ausbaggerung des verlandenden Hafengebiets vom Stichkanal am Campingplatz bis zum Liegeplatz des Segelclubs. Das anfallende Baggergut – die Rede ist von rund 120 000 Kubikmetern – soll mit Schuten zur Übergabestation am Spülfeld in der Nähe des Lassaner Badestrandes gebracht werden. Etwa 55 000 Kubikmeter gelangen vom Spülfeld aus zwischendurch mittels Lkw zur Lassaner Motocrossbahn im nahen Triener Bruch und auf umliegende Äcker.

2023 soll mit der Vertiefung unter anderem der Lassaner Hafenzufahrt begonnen werden. Quelle: Tom Schröter

Für den Transport des laut einer vorgenommenen Analyse kaum belasteten Materials ist das Anlegen einer Schotterstraße erforderlich. Der Spielplatz am Badestrand wird erst entfernt und nach Abschluss der Arbeiten wiederaufgebaut. Die Baggerung der Hafenzufahrt, so informiert der Bürgermeister weiter, erfolge im gleichen Zuge; allerdings in Regie des Wasser- und Schifffahrtsamtes.

Das Spülfeld soll zudem eingezäunt und mit einem ringsum führenden Weg versehen werden. Zudem ist beabsichtigt, im Stadthafen die 36 Dalben sowie die Slipanlage zu erneuern.

Auch Fahrgastschiffe sollen wieder anlegen

Ihre 2020 vom Fördermittelgeber aufgetragenen „Hausaufgaben“ habe die Stadt inzwischen erledigt, sagt Gransow. So musste nachgewiesen werden, dass der Hafen nach dem Ausbau auch von der Fahrgastschifffahrt angesteuert wird, so etwa vom Wolgaster 2-Mast-Topp-Segelschoner „Weisse Düne“ und von der Ückeritzer Personenschifffahrt. Auch positive Stellungnahmen unter anderem vom Tourismusverband Vorpommern waren dem Wirtschaftsministerium vorzulegen. „Wir nehmen Lassan gern in das Repertoire der von uns anzulaufenden Häfen auf“, sagt „Weisse-Düne“-Kapitänin Jane Bothe, deren Schiff 1,60 Meter Tiefgang hat. „Je mehr Häfen wir zur Auswahl haben, umso reizvoller ist es, hier und dort einen Stopp einzulegen.“

„Wir nehmen Lassan gern in das Repertoire der von uns anzulaufenden Häfen auf“, sagt „Weisse-Düne“-Kapitänin Jane Bothe. Quelle: Tom Schröter

Zudem sind einige bautechnische Forderungen an die Finanzierung aus Landesmitteln geknüpft. Dazu gehört zum Beispiel, dass die südöstlich des Lassaner Stadthafens in der Anströmung gelegene Sedimenttasche namens „Pferdekuhle“ ebenfalls ausgebaggert wird, um einen Lagerpuffer für erneut herandriftenden Schlamm zu erhalten.

Außerdem ist der Mühlenbach beziehungsweise die Beek ab der Oberen Bachgasse zu verlegen. Der ursprüngliche Bachverlauf in Richtung Stichkanal am Campingplatz soll wiederhergestellt und der Abfluss in Richtung Fischereihafen mit einem Sandfang ausgestattet werden, um einer erneuten Versandung des Hafens entgegenzuwirken.

Von Tom Schröter