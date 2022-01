Lassan

Wenn die Mitglieder der Lassaner Theatergruppe Sinnflut zur Vorstellung einluden, blieb in der Regel kein Auge trocken. Denn: Der Spaß stand stets im Vordergrund. Seit 1999 begeisterte das Laienspielensemble sein Publikum in Lassan und Umgebung. Nun hat sich die Spielgemeinschaft aufgelöst. „Am 11. November 2021 haben wir dazu den Beschluss gefasst“, berichtet die langjährige Vereinsvorsitzende, Doris Neumann. „Am Ende hatten wir kaum noch Mitspieler. Außerdem fehlten uns die Einnahmen. Corona hat uns schließlich den Rest gegeben.“

Die Theatercrew zählte zeitweise bis zu 70 Mitglieder, die sich auf und hinter der Bühne mit vollem Einsatz einbrachten. Gründer des Volkskunstkollektivs war der frühere Lassaner Pastor Philip Graffam, der selbst einer Künstlerfamilie entstammt, einst in der Bortfelder Theatergruppe mitwirkte und mit seinem Charisma viele Lassaner zum Mitmachen animierte. Schnell wuchs eine engagierte Theatercrew zusammen, deren Mitglieder sich mit Leidenschaft, Kreativität und Liebe ins Zeug legten und in ihre unterschiedlichen Rollen schlüpften.

Alle Altersgruppen waren in der Crew vertreten

Graffam, der als Sinnflut-Leiter stets auch die Regie führte, gelang es, Personen jeden Alters und vor allem auch Kinder und Jugendliche unter anderem aus Lassan, Pulow, Waschow, Wangelkow, Buggenhagen und Klotzow für das Bühnenspiel zu begeistern. Doris Neumann bewahrt etliche auf CDs gespeicherte Theatermitschnitte auf. „Manchmal gucke ich mir die Aufführungen an und erinnere mich dann an unsere schöne gemeinsame Zeit“, erklärt die 69-jährige Lühmannsdorferin, die seit dem Jahr 2000 im Ensemble mitmischte.

Es begann mit der Aufführung von Märchen, wie „Die goldene Gans“ und dem Märchenmusical „Der goldene Schuh“. Aber schon bald wagten sich die Sinnflutler auch an anspruchsvollere Stücke, wie den Einakter „Der Mörder oder eine ärgerliche Begebenheit“ von C. Götz, William Graffams „Die Olympier“ oder das Singspiel „Der arme Müllerbursche und das Kätzchen“ von Susanne und William Graffam frei nach den Gebrüdern Grimm. Zu weiteren Produktionen der eingeschworenen Truppe gehörten „Der Geizige“, „Robin Hood“, „20 000 Meilen unter dem Meer“, das Kindermusical „Die Arche Noah“, „Diamanten im Stroh“ und das Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“, in welchem der Pastor persönlich den Höllenfürsten mimte.

Ein Bild vom Juli 2006 mit dem Gründer der Theatergruppe, Pastor Philip Graffam (oben rechts). Damals renovierte das Lassaner Ensemble das alte Kulturhaus der Stadt, wo am 22. und 23. Juli mit dem Krimistück „Eiskalt“ Premiere gefeiert wurde. Quelle: Kerstin Hebeler

Für wahre Begeisterungsstürme sorgten die bunten Potpourri-Veranstaltungen, in denen die Darsteller bei manchen ihrer Sketche zur Höchstform aufliefen. Kenner der Szene erinnern sich gerne an „Du und Dein Garten“, „Die kleine Kneipe“, „Café Sahnehäubchen“, „Ein verrücktes Seniorenhaus“ oder „Verrückter Frühling“ und an jeweils arg strapazierte Zwerchfelle.

Aufführung des Stückes „Die kleine Kneipe“ von der Lassaner Theatergruppe Sinnflut im April 2005 mit Ruth Weber, Doris Neumann, Jörg Schulz, Philip Graffam und Eberhard Hierse (v.l.). Quelle: Tom Schröter

Altes Kulturhaus als Spielstätte hergerichtet

Im Jahr 2006 wagten sich die Theatermacher an ein ehrgeiziges Projekt, indem sie das frühere Lassaner Kulturhaus renovierten und zu ihrer eigenen Spielstätte ausbauten. Im Juli desselben Jahres erlebte hier auf der historischen Bühne der Krimi „Eiskalt“ seine Premiere. Das Umbauprojekt scheiterte später an allzu hohen Hürden. Auch Filme, wie „Ghoosty“ und „Wölfe im Schafspelz“, wurden in Sinnflut-Regie gedreht, wobei sich die Crew an Themen rund um Integration, Mobbing und Rassismus wagte.

Als Philip Graffam Ende 2010 die Stadt Lassan verließ, ging das Theaterspiel unter der künstlerischen Leitung von Annedörte Köhler weiter. Mit Stücken, wie „Die Zauberlehrlinge“, „Teppichleiche“ und „Rocky Horror Holiday“, konnten die Akteure ihr Publikum weiterhin begeistern.

Doch am Ende wurde es insbesondere in der Zeit der Pandemie auch um die Theatergruppe Sinnflut immer ruhiger. Etwas Wehmut schwingt schon mit, wenn der Verein nun abgewickelt wird. „Aber“, so sagt Doris Neumann, „alles hat eben seine Zeit.“

Von Tom Schröter