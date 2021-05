Lassaner Campingidylle bereit für den Gästeansturm

Lassan

Es ist die Ruhe vor dem großen Ansturm, die in diesen Tagen über dem Naturcampingplatz am Lassaner Garthof liegt. Zurzeit ist das am Stadtrand, unmittelbarer am Peenestrom gelegene Gelände noch verwaist und wirkt wie unberührt. Ab dem 7. Juni wird sich dies jedoch schlagartig ändern. Dann nämlich dürfen Gäste aus MV und ab dem 14. Juni Besucher aus ganz Deutschland anreisen, um sich in Lassan abseits des Trubels vom Alltagsstress zu erholen.

„Wir verzeichnen eine große Nachfrage nach Stellplätzen“, berichtet Sabine Weidle, die gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen Alt das naturnahe Areal gepachtet hat und nun in die sechste Saison startet. „Wir bereiten uns auf eine stressige Saison vor – wie 2020, als es auch erst zu Pfingsten, aber dann mit Macht losging und wir mit Anfragen überflutet wurden.“ Viele Deutsche entdeckten im vergangenen Jahr angesichts der Corona-Reisebeschränkungen den Campingurlaub für sich. „Wir haben das auch bemerkt“, schildert Sabine Weidle. „Viele unserer Gäste waren zum ersten Mal auf einem Campingplatz.“

Zusatzangebote für die Besucher

Die Platzbetreiber sind auf alles eingestellt. Außer in der vorhandenen Gaststätte Camper-Treff, die ab 17 Uhr geöffnet sein wird, werden die Gäste ab dieser Saison tagsüber von Sebastian Alt an einem Imbisswagen kulinarisch versorgt. Die Anzahl der Restaurants in Lassan ist recht begrenzt, so dass das Zusatzangebot auf allgemeines Interesse stoßen dürfte. Fischbrötchen, Bock- und Currywurst sollen hier unter anderem zu haben sein.

Es fehlt an Radwegen, um die reizvolle Natur des Lassaner Winkels per Drahtesel zu erkunden. Das Bild zeigt die enge und sanierungsbedürftige Kreisstraße 30 in Richtung Lassan. Quelle: Tom Schröter

Natur pur wird den Campern in Lassan geboten. Die nahe Badestelle ist idyllisch gelegen, an einem Stichkanal können kleine Boote, Kanus oder Stand-up-Paddles unkompliziert zu Wasser gelassen werden, um zu einer Entdeckungs- oder Angeltour auf dem Peenestrom und dem Achterwasser abzulegen. Die Besucher erwarten auf dem Platz unterschiedliche Mietobjekte, Fasssauna, renovierte Sanitäreinrichtungen und ein Gebäude mit Rezeption und Gaststätte, das in den vergangenen Jahren mit Holz verkleidet und so auch optisch aufgewertet wurde.

Liebeserklärung an den Lassaner Winkel

Wer Anregungen für lohnenswerte Ausflugsziele sucht oder Lassan und Umgebung zu Hause genießen möchte, dem sei die Bilderdokumentation von Dieter Grabitz empfohlen, die an der Rezeption zu erhalten ist. Der Fotograf und Lassan-Kenner fing in den Jahren 2015 bis 2018 besondere Motive und Blickwinkel professionell mit seiner Kameratechnik ein.

Dieser vom Fotografen Dieter Grabitz zusammengestellte Lassaner Bildband ist in der Rezeption des Campingplatzes zu haben. Quelle: Tom Schröter

„Viele unserer Besucher möchten den Lassaner Winkel gerne mit dem Fahrrad erkunden“, erzählt Sabine Weidle weiter. „Aber leider fehlen in der kompletten Region zwischen Wolgast und Anklam sichere Radwege. Ich bin mir nicht sicher, ob man in Schwerin weiß, dass es den Lassaner Winkel gibt.“ Statt asphaltierter Radpisten existieren hier lediglich oft schwer zu befahrende Sandwege und schmale Kreis- und Landesstraßen. „Auf der engen, huckeligen Kreisstraße 30 zwischen Lassan und Zemitz-Ecke ist es für Radfahrer gefährlich, weil der übrige Verkehr zumeist sehr schnell unterwegs ist“, betont die 59-Jährige, die im Ausbau des Radwegenetzes ein enormes, bisher unerschlossenes Potenzial für den sanften Tourismus sieht.

Sorgen bereiten den Campingplatzbetreibern auch die vielen offenen Fragen im Umgang mit den Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie. „Wir warten täglich darauf, dass vonseiten der Schweriner Landesregierung eine konkrete Mitteilung kommt, ob und wie das Prozerede mit den Corona-Testungen unserer Gäste ablaufen soll“, erklärt Sabine Weidle. „Wir wissen bis heute nicht, wie die Testungen vorgenommen werden und wie wir die Ergebnisse kontrollieren sollen.“

Von Tom Schröter