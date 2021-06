Lassan

Jürgen Setzpfandt kennt sowohl die Sicht des Arbeitnehmers als auch die des Arbeitgebers. Denn er hat in seinem langen Berufsleben beides persönlich kennengelernt. Am 1. März beging der Elektromeister das 20-jährige Bestehen seiner Firma, die er am 1. März 2001 als Elektro-Installation-Setzpfandt gegründet hat und die seit 2007 als GmbH firmiert. Vor dem Sprung in die Selbstständigkeit übte der Lassaner 30 Jahre lang das Elektrohandwerk, erst als Lehrling und ab 1973 als Angestellter, aus.

„1971 begann meine Lehre als Schiffselektriker auf der Wolgaster Peene-Werft“, berichtet der heute 66-Jährige. „Danach arbeitete ich bis 1990 auf der Werft, zuletzt in der Erprobungsstelle, und war im Zuge der Wende von der großen Entlassungswelle betroffen.“ Noch im Sommer desselben Jahres machte Jürgen Setzpfandt seinen Meisterabschluss, was sich später als großer Vorteil erwies. Zunächst qualifizierte er sich in Sachen Informatik und stieg 1992 erst bei der Hohendorfer Elektrofirma Pretzer und 1994 bei einer Firma in Greifswald ein. 2001 beschloss er, sich einen eigenen Betrieb aufzubauen.

Auch für Airbus schon gearbeitet

„Am Anfang war ich allein, aber Ende 2001 waren wir schon vier Leute“, erzählt der Peenestädter, der sich in den ersten fünf Jahren erfolgreich um Aufträge in den alten Bundesländern bewarb. So übernahm er zum Beispiel die Aufgabe, eine Service- und Wartungshalle für den Airbus A380 in Hamburg-Finkenwerder und mehrere Bürohäuser in Hamburg komplett mit Elektroversorgung und Datennetzen auszustatten.

2005 kaufte der Firmenchef ein mit einer alten Scheune bestandenes Grundstück am Lassaner Roloffplatz, das er Schritt für Schritt als Firmensitz ausbaute. Heute befinden sich hier das Lager, Büros, eine Werkstatt, ein Versammlungsraum und Sanitäreinrichtungen für die aktuell insgesamt 17-köpfige Belegschaft. Die Scheune wurde ausgebaut und modern hergerichtet; hier befindet sich eine von Ehefrau Ilona betriebene Physiotherapie.

Mitarbeiter unterwegs im In- und Ausland

Zeitweise zählte die Elektro-Installation-Setzpfandt GmbH knapp 30 Mitarbeiter, die sogar schon über Deutschlands Grenzen hinaus aktiv wurden. „Wir waren auch in England, Frankreich, Spanien und Ungarn tätig, wo wir unter anderem Raumluft-, Abwasser- und verschiedene Aufbereitungsanlagen installierten und anschlossen“, schildert Jürgen Setzpfandt, der die Firma heute gemeinsam mit Lars Bode (53) als Geschäftsführer leitet.

Nunmehr schwärmen die zwölf firmeneigenen Fahrzeuge ausschließlich in die hiesige Region aus – „überwiegend zu öffentlichen Aufträgen, die wir hauptsächlich von der Bundeswehr, der Polizei, von Schulträgern, Krankenhäusern und der Greifswalder Uni-Medizin erhalten“, so der Lassaner. In den vergangenen vier Jahren war die Firma zum Beispiel mit dem Aus- und Umbau sämtlicher Elektro-, Daten- und Medientechnik im Wolgaster Kreiskrankenhaus bis hin zum Schwesternruf betraut.

Zudem übernahm der Betrieb die Komplettinstallation für einen neuen Teil der Herzklinik Karlsburg und versorgte die Polizeidienststellen in Wolgast, Heringsdorf und Greifswald mit Schwachstromtechnik. Für einen Zulieferer von BMW und Mercedes-AMG in Bernau statteten die Lassaner eine 25 000 Quadratmeter überspannende Halle mit Elektroversorgung samt dazugehöriger Trafostation aus.

Demnächst auch im Breitbandnetz-Ausbau tätig

„Aktuell installieren wir im neuen Gebäude des Oberverwaltungsgerichts in der Greifswalder Domstraße die komplette Elektro-, Daten- und Medientechnik, arbeiten für die Bundeswehr in Torgelow, für die Universität Greifswald und sind an der Sanierung der Grundschule und des Schützenhauses in Lassan beteiligt“, berichtet Jürgen Setzpfandt.

„Außerdem bereiten wir uns auf den Breitbandnetz-Ausbau im Cluster nördlich der Bundesstraße 109 zwischen Greifswald und Lühmannsdorf vor.“ Für letzteren Auftrag seien die Mitarbeiter gesondert geschult und spezielle Einblas-, Spleiß- und Messtechnik zur Verlegung der hocheffizienten Lichtwellenleiter angeschafft worden. Mit dem Kauf der Geräte und eines Baggers sei die Firma mit rund 100 000 Euro in Vorleistung gegangen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im nächsten Jahr will sich Jürgen Setzpfandt, der seit einiger Zeit bereits auch Rente bekommt, allmählich aus dem Betrieb zurückziehen und hier schließlich nur noch beratend tätig sein. Für die Zukunft ist vorgesorgt: Lars Bode wird dann als Geschäftsführer und Mitinhaber für den Betrieb verantwortlich sein. Und auch an Arbeit besteht kein Mangel: „Unsere Auftragsbücher sind voll“, sagt Setzpfandt, „zum Teil bis ins Jahr 2024 hinein.“

Von Tom Schröter