Lassaner Handwerker bringen Farbe ins Spiel

Lassan

Wer aufmerksam durch die Straßen von Lassan geht, dem fallen die vielen hübsch gestalteten, historischen Wohnhäuser auf. „Über 90 Prozent all dieser Fassaden hat unser Betrieb gemalert“, sagt Fred Gransow, dessen Malerbetrieb am 1. Juli sein 30-jähriges Jubiläum beging. Teils schlichte, teils frische bis fruchtige Farben kennzeichnen das Stadtgesicht und sorgen dafür, dass ein Spaziergang durch die alte Ackerbürger- und Handwerkerstadt nie langweilig wird und es überall interessante Details zu entdecken gibt – so zum Beispiel auf dem Marktplatz am Roloffschen Haus und am Rathaus.

„Eigentlich wollte ich Fernsehmechaniker werden, doch der Ausbildungsplatz bei Radio-Dietze in Wolgast war für einen körperlich behinderten Lehrling reserviert“, erzählt der 58-Jährige. Schließlich wurde Gransow, wie sein Vater Werner und seine beiden Brüder, Maler und trat 1978 im VEB Gebäudewirtschaft am Wolgaster Paschenberg seine Lehre an. 1980 folgte der Wechsel zum Zweckverband Lassan, der späteren kommunalen Wohnungsverwaltung (KWV) Lassan, die vorrangig den Wohnungsbestand der im Verband organisierten Gemeinden Buddenhagen, Hohendorf, Zemitz, Lassan und Buggenhagen malermäßig instand hielt.

Ab 1983 Meisterschule in Greifswald besucht

Als KWV-Angestellter besuchte Gransow von 1983 bis 1986 – in diese Jahre fiel auch sein Grundwehrdienst – erfolgreich die Meisterschule in Greifswald. „Mein Meisterstück“, so erinnert er sich, „beinhaltete die Darstellung verschiedener Schriften und eines Ornaments sowie einen gemalerten Büroraum.“ Als 1986 bei der KWV ein Produktionsleiter gesucht wurde, fiel die Wahl auf den jungen Meister Fred Gransow, der für die Gewerke Maurer, Elektrotechnik, Maler, Dachdecker, Klempner und Ofenbauer fortan die Baustellen leitete und das nötige Material besorgte. 1988 schließlich übernahm der Lassaner die KWV-Leitung von seinem Vorgänger Gerhard Tesch.

Diese fünf Gesellen bilden den festen Mitarbeiterstamm der Firma: (v.l.) Andreas Schulz, Jakob Gransow, Pierre Wischow, René Lüdtke und Klaus-Peter Thomas. Quelle: privat

Als 1989 die politische Wende auch Lassan erreichte, beantragte Gransow im September desselben Jahres bei der Handwerkskammer Rostock seine berufliche Selbstständigkeit. Am 1. Juli 1900, dem Tag, an dem im Zuge der Währungsunion in Ostdeutschland die D-Mark eingeführt wurde, eröffnete Fred Gransow seinen eigenen Malerbetrieb, der seither seinen Sitz in der Wendenstraße 34 hat.

„Den Schritt habe ich nie bereut, auch wenn es natürlich manche Höhen und Tiefen gab“, erzählt der Handwerksmeister: „Zum Beispiel ging 1996 beim Bau der Heringsdorfer Seebrücke, auf der wir mehrere Läden und Appartements malerten, der Auftraggeber in die Insolvenz, wobei ich schlappe 46 000 D-Mark verlor. Wäre mir meine Hausbank damals nicht mit einem Überbrückungskredit zu Hilfe gekommen, hätte dies mein noch junger Betrieb finanziell kaum überlebt.“

Zahlungsmoral der Kunden hat sich verbessert

Überhaupt hatten Handwerksfirmen in den Zeiten des großen Bau-Booms Ende der 1990er Jahre mit schlechter Zahlungsmoral vieler Auftraggeber zu kämpfen. „Aber dies hat sich inzwischen verbessert“, sagt Gransow. Rechnungen würden in der Regel pünktlich beglichen. Zudem herrscht bis heute kein Mangel an Aufträgen. Gransows fünf Gesellen – Mitte der 1990er Jahre hatte die Firma zeitweise 16 Mitarbeiter – haben alle Hände voll zu tun. Bis zum 31. Januar 2020 gehörte auch Gransows Bruder Erhard zum Betrieb.

Die wichtigsten Referenzobjekte füllen längst einen stattlichen Ordner, wobei der Lassaner Malerbetrieb in vielen vorpommerschen Städten und auch in Königs Wusterhausen seine bunten Spuren hinterließ. In unserer Region brachten die Mitarbeiter unter anderem in der Seeklause Trassenheide, in Wohnblocks in Karlshagen, im Gutshof Insel Usedom in Mellenthin, am Eckhaus in der Schusterstraße 2 in Wolgast und an einer Demminer Villa ihre Pinsel und Farben zum Einsatz.

In der Anklamer Steinstraße verhalf die Firma sieben Fassaden eines Neubaus zu ihrem Farbkleid. Auch die Fassade des Bioethanolwerks in Anklam, das neue Spritzenhaus und das Vereinshaus in Lassan sowie die Südvorhalle der Lassaner St.-Johannis-Kirche setzte die Firma farblich in Szene.

Sechs Lehrlinge hat Fred Gransow, der seit 2009 auch Lassaner Bürgermeister und seit 1982 Stadtvertreter ist, in den zurückliegenden 30 Jahren ausgebildet, darunter auch seinen Sohn Jakob. Dieser arbeitet seit einem Jahr als Geselle im väterlichen Betrieb, macht ab 2021 in Berlin seinen Meister und wird die Firma einmal übernehmen.

Von Tom Schröter