Sie lesen jetzt die Kirchenecke der Regionalzeitung. Selbst wenn Sie nicht in der Kirche sind und nicht an Gott glauben, dann glauben Sie wahrscheinlich doch an Engel oder sowas Ähnliches? Also an Wesen, die irgendwie vermitteln. Ich würde ja sagen, die vermitteln zwischen Menschen und Gott. Sagen wir jetzt mal so: Sie vermitteln zwischen hier und einer anderen Wirklichkeit, die größer ist als wir. Die stellen eine Verbindung her, wie beim Telefonvermittlungsdienst oder wie ein Router.

Wenn jemand ganz liebevoll und unterstützend ist, dann sagen manche: Du bist ein Engel. Durch Dich begegnet mir Glück. Du bringst einen Glanz in mein Leben. Göttlichen Segen.

Auch Gott vergibt Aufträge

Ich bin Pastorin. Aber ich glaube nicht, dass Menschen mich brauchen, um Gott zu begegnen. Ich glaube, Gott tut das auch ohne mich. Es gibt genug andere Menschen oder – wer weiß – engelhafte Wesen. Zum Beispiel eine Nachbarin oder einen Freund. Oder einen Bäcker oder eine Kassiererin oder irgendjemanden.

Wie bei einem großen Betrieb. Da hat der Chef verschiedene Leute, die für ihn Dinge erledigen. Und wenn der Chef Aufgaben verteilt, sagt er oder sie: Geh du hier hin! Oder: Komm du da hin! Dann machen sie das. So oder so ähnlich vergibt Gott auch Aufträge.

Oder es läuft wie an jenem Tag nordwestlich vom See Genezareth. Da kommt einer zu Jesus, der ist nicht „in der Kirche“ damals: „Einer meiner Jungs ist furchtbar krank.“ Jesus: „Soll ich zu ihm gehen, um ihn gesund zu machen?“ „Mach dir keine unnötige Mühe! Ich kann meinen Jungs sagen, was sie tun sollen und sie tun’s. Also sprich du nur ein Wort, so wird er schon wieder gesund.“ Jesus staunt und sagt: „Dir geschehe, wie du geglaubt hast.“ Und genauso kommt es. (Nach dem Evangelium von Matthäus, Kapitel 8, Verse 5–10 und 13.)

Botengang für eine Pastorin

Der Mann am See weiß, Gott braucht nicht immer Mittelsmänner und -frauen. Jesus muss noch nicht einmal vor Ort sein. Gottes bloßes Wort ist schon Vermittlung genug. Es kann heilen, stärken, befreien, Glück und Segen und Glanz ins Leben bringen.

Trotzdem passiert es manchmal, dass jemand Bote oder Botin wird. Oft genug geschieht es, ohne dass der genaue Auftrag klar ist. Bei mir gehört es zum Beruf, zu horchen und zu erwarten, dass Gott mir einen „Botengang“ aufgibt. Oft genug, dass ich erst später merke: Da ist gerade was passiert, das ist größer als ich und meine Worte. Oft genug, dass ich schlicht Gottes Wort überbringe. Und das ist dann die Vermittlungsstelle. Das schafft eine gute Verbindung. „Dir geschehe, wie du geglaubt hast.“

Von Anne Plagens