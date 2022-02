Lassaner Pastorin über: Jahreslauf als Rhythmus unseres Menschseins

Lassan

Wer meint, die Jahreszeiten seien ziemlich durcheinander geraten, der oder die schaue sich einmal das Kirchenjahr an. Die Feiertage, die schul- und arbeitsfreie Tage bringen, sind zwar mehrheitlich dem christlichen Kalender entnommen. Die Ordnung im Kirchenjahr um Weihnachten, Ostern und Pfingsten herum ist allerdings sehr weit weg von der Lebensgestaltung der meisten Menschen.

Wer von den Lesern der Ostsee-Zeitung mag wohl bis letzten Mittwoch noch den Weihnachtsbaum in der Stube gehabt haben? Oder wenigstens einen leuchtenden Stern im Fenster? Und wer hat sich schon Gedanken gemacht über die Vorbereitung auf Ostern? Selbst in manchen Kirchengemeinden sind diese uralten Bräuche nicht mehr allzu weit verbreitet.

Rituale bergen Halt und Sicherheit

Dabei ist es urmenschlich, Halt und Sicherheit in sich wiederholenden Zeitstrukturen und Ritualen zu suchen. Schon in der Natur und im Kosmos finden wir ständig wiederkehrende Vorgänge. Die Jahreszeiten wechseln sich artig ab, wenn es gut geht. Den Weg um die Sonne schafft die Erde in einem Jahr, jedes Jahr aufs Neue.

Innerhalb dieses jährlichen Laufes finden sich Themen und Rhythmen unseres Menschseins: Jeder Tag für sich ist ein Abbild unseres Lebens mit Aufwachen / tätig Sein / müde Werden / Einschlafen. Jeder Winter bringt Rückzug und Abschied. Jede Gartensaison spiegelt Geben und Nehmen wieder.

Das Kirchenjahr bringt dazu Erfahrungen von Heil und Unheil ein: Im dunkelsten Winter zu erleben, wie ein Leuchten in unsere Welt kommt. Dieses Leuchten ein paar Wochen mitsamt Weihnachtsbaum oder Sternen im Fenster zu feiern, bis die Tage spürbar länger sind. In der Passionszeit dem Leid Raum zu geben und lebenshinderlichen Zuständen. Am Ostertag die Überwindung des Leidens zu feiern. All das wiederholt, das vergegenwärtigt die Heilsgeschichte.

Eine sinnvolle kleine Zwischenzeit

Vom Kirchenjahr her gedacht, sind wir seit diesem Wochenende nicht mehr in der Weihnachtszeit, sondern in der Vorpassion. Passionszeit ist ja die Vorbereitungszeit auf das Osterfest. Bevor wir Ostern feiern können mit dem Sieg über Leid und Tod, bevor Auferstehung möglich ist, gibt es eine Zeit der Entbehrung, des Fastens, der inneren Einkehr. Vorpassion ist dann eine Vorbereitungszeit auf diese Vorbereitungszeit. Wirkt auf den ersten Blick etwas durcheinander.

Wenn man es ernst nimmt mit der kirchlichen Weihnachtszeit und bis vor wenigen Tagen noch Plätzchen, Lebkuchen und Stollen genossen hat, dann zeigt sich in der Praxis, wie sinnvoll diese kleine Zwischenzeit ist – um den Zuckerkonsum zu reduzieren, bevor man ihn unter Umständen völlig eliminiert beim Fasten, das dann mit Aschermittwoch beginnt.

Anne Plagens, Pastorin im evangelischen Pfarrsprengel Lassan

Von Anne Plagens