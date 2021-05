Lassaner Schützenhaus: Schwamm im Fußboden verzögert Sanierung

Lassan

Eine böse Überraschung erlebten kürzlich die an der laufenden Sanierung des Lassaner Schützenhauses Beteiligten. Wie sie feststellten, war der gesamte Fußboden in den beiden Sälen stark von Schwamm befallen, so dass, statt einer Aufarbeitung, nur noch eine Erneuerung in Frage kommt. Wie Bürgermeister Fred Gransow (CDU) mitteilt, sei der alte Fußboden inklusive der noch originalen Parkettflächen inzwischen demontiert und entsorgt worden. Stattdessen würden eine neue Dämmung, Unterbeton und eine Parkettdielung Einzug halten. Zu den Mehrkosten könne man sich erst äußern, wenn die Ausschreibung abgeschlossen und die Submission erfolgt sei.

Alte Lüftungsschlitze waren verschlossen

„Wenn man so alte Gebäude anfasst, muss man mit solchen unvorhersehbaren zusätzlichen Arbeiten rechnen“, sagt Gransow. „Ursprünglich vorhandene Luftschlitze sind irgendwann einmal verschlossen worden, so dass die Luft unter dem Fußboden nicht mehr zirkulieren konnte und sich überall Schwamm ausgebreitet hat.“

Die Fassade der Gebäudefront wurde bereits komplett überarbeitet und neu gestrichen. Im Inneren des Objekts warten hingegen umfangreiche zusätzliche Arbeiten. Quelle: Tom Schröter

Unterdessen hat die Restaurierung der Gebäudehülle in den vergangenen Wochen sichtbare Fortschritte gemacht. Die Fassade des städtischen Schützenhauses wurde überarbeitet und in einem hellbraun/beigen Farbton komplett neu gestrichen, während die Fenstereinfassungen dunkelbraun abgesetzt wurden. „Dabei handelt es sich um die ursprüngliche Farbgebung, die uns der Gutachter nach eingehender Untersuchung empfohlen hat“, berichtet der Bürgermeister. Jene Außenwandbereiche, die nach Pfingsten abschließend neu verputzt würden, sollen ab dem 31. Mai ihren neuen Anstrich erhalten. „Ab dem 7. Juni“, so verkündet Fred Gransow, „wird dann die Rüstung abgebaut.“

Mindestens zwei Monate Verzögerung

Wegen der aufwendigen Fußbodenarbeiten wird sich laut Information des Bürgermeisters der Abschluss der Arbeiten insgesamt voraussichtlich um etwa zwei Monate verzögern: „Eigentlich wollten wir die Sanierung bis zum 31. Juli beenden. Jetzt werden wir nicht vor Ende September fertig, und das ist schon sportlich gedacht.“

Die neuerlichen Probleme dürften Wasser auf die Mühlen derer sein, die wiederholt vor einer Kostenexplosion im Zusammenhang mit der Sanierung des gut 130 Jahre alten Schützenhauses gewarnt hatten. Matthias Andiel von der Stadtvertreterfraktion Freie Wähler/AfD verglich das laufende Vorhaben bereits mit dem Bau der Hamburger Elbphilharmonie, deren Kosten seinerzeit bekanntlich extrem aus dem Ruder liefen.

Von Tom Schröter