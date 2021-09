Lassan/Zemitz

Hoffnung für die Bewohner und Besucher des Lassaner Winkels: Wie Lassans Bürgermeister Fred Gransow (CDU) jetzt informierte, könnte der seit Jahren gehegte Wunsch nach einem Neuausbau der Kreisstraße 30 von Zemitz/Ecke bis Lassan in den kommenden Jahren endlich Wirklichkeit werden.

Der Infrastrukturausschuss des Kreistages habe sich in den vergangenen Sitzungen unter anderem mit der Prioritätenliste der zu sanierenden Kreisstraßen befasst. „Wenn der Kreistag den Empfehlungen des Ausschusses zustimmt, wird die Sanierung der K 30 in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt“, sagte Gransow, der selbst Mitglied des betreffenden Infrastruktur-Gremiums ist.

Geplant sind drei Bauabschnitte

Geplant sei ein Ersatz der alten, stark verschlissenen Fahrbahndecke durch zwei neue Bitumenschichten sowie das Anlegen der Straßenbankette. „Vorgesehen sind drei Bauabschnitte: Lassan–Waschow, Waschow–Wehrland/Bauer und Wehrland/Bauer-Zemitz/Ecke“, so das Lassaner Stadtoberhaupt. „Das größte Hindernis“ sei die Bachbrücke in Wehrland. Während der Arbeiten in diesem Bereich müsse die Straße voll gesperrt und eine Umleitung ausgewiesen werden. Sollte der Kreistag wie oben erwähnt beschließen, könnte die Kreisstraße 30 bis zum Jahr 2026 erneuert sein, erklärte Gransow. Auch die Pflanzung neuer Straßenbäume etwa im Abschnitt zwischen Lassan und Waschow sei in diesem Rahmen vorgesehen.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat mit der Ausbesserung der Frostschäden auf der Kreisstraße 30 alljährlich eine Menge zu tun. Quelle: Tom Schröter

Die Anwohner und Touristen des Lassaner Winkels sind leidgeprüft, was den schlimmen Zustand der westlichen Verkehrsanbindung über die K 30 anbetrifft. Mehrfach kritisierten Betroffene die misslichen Fahrbahnverhältnisse. Im April 2009 initiierte Regine Ballschmieter aus Wehrland eine Unterschriftenaktion, um die damalige Landrätin auf „den katastrophalen Zustand“ der Straße aufmerksam zu machen, der „ein brisantes, nicht länger hinnehmbares Problem“ darstelle. Statt der alljährlichen Flickschusterei forderte die Initiatorin eine grundlegende Instandsetzung.

Die etwa 200 Unterzeichner verweisen damals auf die tiefen, ausgefahrenen Löcher, die ein Ausweichen mit dem Pkw kaum noch ermöglichten. Auch Schäden an den Fahrzeugen wurden beklagt. Betroffen seien vor allem jene Autofahrer, die täglich die Straße nutzen müssen, etwa um zur Arbeit zu kommen. Negativ wirke sich der Straßenzustand auch auf die touristische Vermarktung der Lassaner Region aus.

Ruf nach Radwegbau im Lassaner Winkel

Auch der Mangel an straßenbegleitenden Radwegen bereitet den einheimischen Radfahrern und touristischen Anbietern des Gebietes um Lassan seit Jahren Sorgen. Kürzlich beauftragte der Lassaner Bauausschuss den Bürgermeister, sich beim Landkreis für den Bau eines Radweges parallel zur Kreisstraße zwischen Lassan und Murchin einzusetzen. „Auch für Radwege wurde im Ausschuss für Infrastruktur eine Prioritätenliste aufgestellt, in welcher der Radweg Lassan–Murchin auf Platz 14 steht“, verkündete Gransow am Dienstagabend während der Stadtvertretersitzung: „Vorausgesetzt der Kreistag beschließt die Liste, dann bestehen in den kommenden zwei bis drei Jahren gute Chancen auf eine Realisierung.“

Von Tom Schröter