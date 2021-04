Buggenhagen

Die neuesten Naturschutzpläne des Landes schüren Zukunftsängste in der Gemeinde Buggenhagen. Nachdem das Schweriner Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt in den Jahren 2009 und 2010 per Verordnung die Naturschutzgebiete „Peenetal von Salem bis Jarmen“ und „Peenetal von Jarmen bis Anklam“ ausgewiesen hat, soll nun der letzte Abschnitt der Peene östlich von Anklam bis zum Haff folgen.

Das neue Naturschutzgebiet „Peenetal von Anklam bis Peenestrom und Haff“ hat eine Größe von 7000 Hektar und schließt auch große, den Peenestrom flankierende Festlandbereiche von der Zecheriner Brücke bis nahe Lassan ein.

Die Karte gibt einen Überblick über das geplante Naturschutzgebiet „Peenetal von Anklam bis Peenestrom und Haff“. Quelle: Landwirtschaftsministerium MV

„Das Naturschutzgebiet dient der dauerhaften Sicherung, Entwicklung und teilweisen Wiederherstellung des großflächigen und vollständigen Ausschnittes eines typischen Flusstalmoores“, heißt es im Verordnungsentwurf. Und: „Es dient insbesondere der Sicherung und Wiederherstellung des standorttypischen Wasserhaushalts als wichtigste Voraussetzung für die Moorerhaltung, -regeneration und -entwicklung.“

Der Schlosspark leidet schon jetzt

Im Klartext bedeutete dies, dass die vom Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom in der Gemeinde Buggenhagen betriebenen Schöpfwerke Silberkuhle und Moorkanal abgeschaltet werden und sich der Wasserstand auf den betreffenden Polderflächen dem des Peenestroms angleicht. „Wenn dies geschieht, steigt auch der Pegel im Buggenhagener Schlosssee, der über einen Kanal mit dem Pumpwerk direkt in Verbindung steht. Damit stünde bald auch der Schlosspark unter Wasser. Und auch die Standsicherheit des nahen Schlosses Buggenhagen wäre gefährdet“, erklärt Dr. Till Richter.

Schloss-Eigentümer Till Richter weist auf Setzungsrisse, die sich schon jetzt am Ostflügel des unter Denkmalschutz stehenden Buggenhagener Herrenhauses zeigen. Quelle: Tom Schröter

Der 48-jährige Kunsthistoriker hat 2012 den denkmalgeschützten Herrensitz samt dem sieben Hektar großen Park gekauft und im Schloss ein Museum eingerichtet. Nun hat Richter Sorgen, dass die Pläne seines Namensvetters, Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus, sein auf Nachhaltigkeit angelegtes Projekt zunichte machen.

„Schon seit ein paar Jahren wird der Park feuchter und mooriger, so dass jährlich etwa zehn Bäume ihren Halt im weichen Untergrund verlieren und einfach umstürzen“, schildert Richter mit Verweis auf unter anderem zwei etwa 100 Jahre alte Rotbuchen und eine stattliche Pappel. „Außerdem zeigen sich im Keller und im Ostflügel des Schlosses deutliche Setzungsrisse, die stetig wachsen.“

Investitionen am Schloss auf Eis gelegt

Auch Richters Partnerin Eugenia macht sich Sorgen um das geschichtsträchtige Gebäudeensemble und dessen Stabilität. Bevor nicht geklärt sei, ob das Land ungeachtet aller möglichen Risiken seine Naturschutzpläne umsetzt, könne nicht weiter investiert werden. „Demnächst wollten wir für 300.000 Euro das Dach neu decken lassen. Das haben wir jetzt erstmal auf Eis gelegt“, so die 37-Jährige.

Blick auf den Schlosssee von Buggenhagen, dessen Pegel bei der geplanten Renaturierung ebenfalls steigen würde. Möglicherweise gerät dann auch das ebenfalls in Privathand befindliche einstige Jamitzower Gästehaus (im Bild) in Gefahr. Quelle: Tom Schröter

Der Inhaber des Forstbetriebes Buggenhagen, Dr. Klaus Keunecke, will sich gegen die Pläne aus Schwerin wehren. Dem Strasburger gehört unter anderem der rund 450 Hektar umfassende Buggenhagener Wald, der zur Kernzone des Naturschutzgebiets zählen soll. Wird das Areal geflutet und die Entwässerungsgräben werden künftig sich selbst überlassen, würden die Bäume absterben.

„Ich hatte bereits Gespräche mit dem Staatssekretär des Landwirtschaftsministeriums, wonach es gegebenenfalls Ausnahmen für die künftige Bewirtschaftung geben soll“, berichtet Keunecke, der dies jedoch für inkonsequent hält. „Denn damit wäre dies dann kein Naturschutzgebiet mehr.“

Klaus Keunecke argumentiert, nachdem er hierzu ein Gutachten habe erstellen lassen, dass die Einschränkung der Nutzung des Buggenhagener Waldes durch die Naturschutzverordnung quasi einer Enteignung gleich käme, was verfassungswidrig sei. Und auch Till Richter macht deutlich, dass „in Deutschland nicht entschädigungslos enteignet werden darf, schon gar nicht, wenn es um Naturschutz geht“.

Info-Veranstaltung am 28. April in Jamitzow

Till Richter und seine Partnerin Eugenia legen weitere Investitionen am Schloss Buggenhagen bis zur Klärung aller Fragen erst einmal auf Eis. Quelle: Tom Schröter

Das Landwirtschaftsministerium wollte sich zu einer Anfrage der OZ nicht konkret äußern. „Die Stellungnahme der Stadt Anklam liegt hier noch nicht vor, so dass dazu noch keine Aussage getroffen werden kann“, teilt Sprecher Claus Tantzen mit. Als einer der nächsten Verfahrensschritte folgt die Öffentlichkeitsbeteiligung; dies wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“ Till Richter hofft, dass seine Fragen am nächsten Mittwoch beantwortet werden. Dann findet um 17 Uhr im Gemeinderaum in Jamitzow eine Info-Veranstaltung mit einer Mitarbeiterin des Ministeriums statt.

