Lassan

Nur wenige Kilometer von Lassan liegt der Bauerberg. Besonders ab dem 19. Jahrhundert war er häufig Ausflugsziel für die Bewohner von Lassan, Wolgast und auch Greifswald. Heinrich Berghaus schrieb über ihn in seinem „Landbuch von Pommern und Rügen“: „Unmittelbar an der Pene befindet sich ein altslawischer Rundwall, der in der Gegend unter dem Namen Bauer Berg bekannt ist.“ Im Frühjahr und im Sommer waren es vor allem Lassaner Schüler sowie die Mitglieder der örtlichen Vereine, die den Bauerberg als Ausflugsziel ansteuerten.

Am 9. Juni 1896 hieß es dazu in der „Greifswalder Zeitung“: „Lassan, 7. Juni. Am Freitag machte die 2. und 3. Mädchenklasse unserer Stadtschule in Begleitung der Ordinarien einen Ausflug nach dem Bauerberg, der vom schönen Wetter begünstigt war. Im kühlen Schatten der Waldbäume wurde fleißig gesungen und tapfer gespielt, und erst mit Anbruch der Dunkelheit kehrten die müden Ausflügler wieder heim.“ Einen Tag später schrieb das gleiche Blatt: „Lassan, 8. Juni. Der hiesige Turnverein machte gestern Nachmittag einen Turnmarsch nach dem Bauerberg. Man hatte kaum die Hälfte der Wegstrecke zurückgelegt, als sich auch schon die Schleusen des Himmels öffneten und der tregen in Strömen sich ergoß. Vollständig durchnäßt kamen die Ausflügler dort an. Die Rückkehr per Segelboot dauerte über 2 Stunden, da die Windrichtung ungünstig war. Erst in der Nacht um 11 Uhr erfolgte die Ankunft.“

Ab Juni 1896 gab es eine neue tägliche Dampfschiffverbindung zwischen Anklam, Usedom (Anlage Fleene), Lassan, Zinnowitz und Wolgast. Ziel des Dampfschiffes war auch der Bauerberg.In der „Stralsundischen Zeitung“ vom 16. Juni 1896 heißt es: „Lassan, 14. Juni. (Extra-fahrt.) Heute Nachmittag machte der hiesige Dampfer ,Kaiser Friedrich‚ seine erste Extrafahrt von hier nach Bauerberg, die sich einer so großen Theilnahme erfreute, daß noch ein größeres Fahrzeug zu Hülfe genommen und vom Dampfer im Schlepptau mit befördert werden mußte. Da der hiesige Männergesangverein ,Sängerbund’ auf dem Bauerberge sein Frühlingsfest feierte, so wurde allen Ausflüglern durch den Vortrag mehrerer vierstimmiger Chöre ein schöner Genuß bereitet. Nachdem Alle im kühlen Schatten herrlicher Laubbäume einen schönen Nachmittag verlebt und sich auf die verschiedenste Weise vergnügt hatten, machte der Dampfer mit seinen Passagieren noch eine längere Wasserfahrt und kehrte gegen 10 Uhr hierher zurück.“

Von Bernd Jordan