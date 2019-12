Lassaner erhalten schnelles Internet

Lassan

Die Verlegung des Breitband-Versorgungsnetzes in Lassan schreitet unvermittelt voran. Zu Herbstbeginn fing die Landwerke MV Breitband GmbH mit Sitz in Neustrelitz mit dem Netzausbau in Lassan an. „Inzwischen ist man in der Langen Straße im Abschnitt vom Markt bis zum Hafen beidseitig fertig und auch in der Wendenstraße schon ein gutes Stück vorangekommen“, berichtet Bürgermeister Fred Gransow ( CDU).

Im neuen Jahr soll es in der Langen Straße/Hohenthorstraße und in der oberen Wendenstraße in Richtung Kirche sowie in den Verbindungsstraßen weitergehen. „Die Arbeiten gehen gut voran. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben sich die Bauleute gut eingespielt“, sagt Gransow. Auch seien an mehreren Stellen bereits die Hausanschlüsse hergestellt worden. Die Verteilerstation werde an der Hauptkreuzung Anklamer Straße/Ecke Umgehungsstraße platziert, wo sich auch ein Abwasserpumpwerk befindet.

Spätestens bis Dezember 2020 müssen alle Arbeiten abgeschlossen und abgerechnet sein, somit sind die Stadt Lassan und deren Ortsteile dann mit einem Breitband-Netzwerk versehen, also an das schnelle Internet angeschlossen. Unterstützt wird das Vorhaben vom Bund, der den Breitbandausbau deutschlandweit aus Steuermitteln fördert. Förderfähig, so hatten die Landwerke bei der Projektvorstellung im Mai informiert, seien nur Hausanschlüsse, die momentan nicht mit einem Datenfluss von mindestens 30 Mbit/s versorgt werden können. Im Falle von Lassan seien demnach 851 Hausanschlüsse förderfähig.

Von Tom Schröter