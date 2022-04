Lassaner machen ihr Museum für die neue Saison schick

Lassan

Am 4. Juni beginnt offiziell die diesjährige Saison im Museum Lassaner Mühle. An diesem Tag wird in der alten Wassermühle um 10 Uhr die Ausstellung „Lassaner Spuren“ mit Kalligraphie, Collagen und Assemblagen von Gieselheid Tröster eröffnet, die dann bis zum 30. September zu sehen ist.

Schon jetzt wird das Museumsensemble für die Besucher schick gemacht. Seit dem 1. April sind Steffi Wübbold und Martin Rehländer über den Bundesfreiwilligendienst im Museum angestellt, um in der Mühle und in der gegenüber befindlichen Friedrich-von-Lösewitz-Halle, wo unter anderem historische landwirtschaftliche Geräte ausgestellt sind, für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Anfang Mai verstärkt Kuno Schwarz aus Buggenhagen das Team.

Generalversammlung führt nach Prenzlau

Während sich Steffi Wübbold um den Museumsfundus kümmert und ab Juni auch die Aufsicht bei Führungen übernimmt, widmet sich Martin Rehländer den Außenanlagen. „Grünflächen sind zu mähen, der Pferdestall zu säubern und der Mühlgraben zu pflegen“, erklärt Bernd Jordan, Vorsitzender der IG Heimatgeschichte Lassan, der sich freut, in diesem Jahr wieder Mitarbeiter für die Mühle gewinnen zu können.

Jordan und weitere Vereinsmitglieder bereiten unterdessen auch die 8. Generalversammlung des Vereins vor, die vom 27. bis 29. Mai geplant ist. Nach dem Empfang im Herrenhaus Libnow bei Anklam steht ein Vortrag von Dr. Felix Moeller aus München auf dem Programm. Der Referent spricht über seinen Großvater Alfred Roloff, geboren 1879 in Lassan, der als Maler und Illustrator Karriere machte und insbesondere durch seine dynamischen Pferdebilder bekannt wurde.

Festschrift zum 750. Stadtjubiläum in Arbeit

Am 28. Mai brechen die Vereinsmitglieder zu einer Tagesexkursion nach Prenzlau auf, wo sie das kulturhistorische Museum und die Marienkirche besuchen. Später folgt ein Abstecher mit Besichtigung zur Wasserburg Gerswalde. Eingeladen wird zudem am 29. Mai um 14 Uhr in die St.-Nikolai-Kirche in Wehrland nahe Lassan. Hier wird, ebenso wie auf weiteren vier Remler-Orgeln in drei Bundesländern, im Rahmen der Initiative „Land in Aktion“ zeitglich das Lied „The Sound of Silence“ erklingen.

Darüber hinaus nehmen die Lassaner bereits ihr 750-jähriges Stadtjubiläum und die dafür geplante Festwoche vom 20. bis 28. Juli 2024 in den Blick. Christian Hilse, Sarah Schwarzkopf und Bernd Jordan bilden die Arbeitsgruppe Festschrift. „Bis Dezember 2023 soll die Festschrift fertig vorliegen“, informiert Jordan. „Das Buch soll 180 bis 200 Seiten umfassen und als Hardcover in einer Auflage von 750 Exemplaren erscheinen. Neben historischen Beiträgen haben wir verschiedene Vereine und Unternehmen um eigene Beiträge für die Festschrift gebeten und hoffen auf eine rege Mitarbeit.“

Von Tom Schröter