Lassaner peilen ihr 750-jähriges Stadtjubiläum an

Lassan/Waschow

Im Jahr 2024 soll in Lassan das 750-jährige Stadtjubiläum groß gefeiert werden. Erste Vorschläge zum Ablauf des Festjahres wurden jetzt im Sozialausschuss vorgetragen. Demnach sollen über das Jubiläumsjahr verteilt mehrere Höhepunkte organisiert werden. Festgottesdienste sollen die Jubelfeier einläuten und ausklingen lassen. Von einem Konzert im Klanghaus in Klein Jasedow und einer Festsitzung der Stadtvertretung war ebenfalls die Rede. Auch ein Festumzug soll, ebenso wie 1999 zur 725-Jahr-Feier, wieder organisiert werden, wobei eine Kombination mit dem Hafenfest in Erwägung gezogen wird.

Um möglichst viele engagierte Bürger in die Vorbereitungen einzubinden, will die Stadt demnächst einen öffentlichen Aufruf starten. Auch die Lassaner Vereine sollen zwecks Mitarbeit angesprochen werden, um schließlich ein Festkomitee zu gründen, das eng mit den Mitgliedern des Sozialausschusses kooperiert. Am 23. November ist eine gemeinsame öffentliche Sitzung des Sozial- und des Bauausschusses geplant, auf der es speziell um die 750-Jahr-Feier gehen wird. Stadtvertreterin Anne Terwitte (fraktionslos) möchte das Treffen moderieren.

Anzeige

Auch eine Festschrift soll herausgegeben werden

„Auch eine Festschrift soll es zum Jubiläum geben“, informiert Bürgermeister Fred Gransow ( CDU), der als Schirmherr des Jubiläums fungiert. Bernd Jordan, Vorsitzender der IG Heimatgeschichte Lassan, will allerdings, bevor man an die entsprechende Arbeit geht, mit der Stadt über Art und Umfang der Festschrift und darüber reden, wie diese finanziert werden soll. Gransow kündigte an, in Schwerin Fördermittel für das Jubiläumsjahr zu beantragen.

Weitere OZ+ Artikel

Diese Aufnahme entstand während des Festumzuges zur Lassaner 725-Jahr-Feier am 31. Juli 1999. Quelle: Archiv Bernd Jordan

Die im Mai dieses Jahres geplante 700-Jahr-Feier des Lassaner Ortsteils Waschow fiel wegen der Corona-Pandemie ins Wasser. „Die Feier soll aber 2021 nachgeholt werden, weil sich die Leute darauf freuen und auch viel vorbereitet wurde“, meint der Vorsitzende des Sozial- und Kulturausschusses, Marcel Köppen (CDU-Fraktion). Neuer Termin ist der 15. Mai 2021. Das ursprünglich vorgesehene Programm unter anderem mit Traktoren- und Technikschau, Ausstellung zur Ortshistorie, Spaßwettkämpfen und einer Präsentation der Feuerwehr Lassan werde beibehalten. Auch das 700-Jahre-Bier für Waschow werde wieder gebraut. „Das Bier, das schon in diesem Frühjahr für das Jubiläum angesetzt war, wurde inzwischen erfolgreich als ‚Lassaner Maibock‘ verkauft“, so Köppen.

Weitere acht Erzählschilder für das Stadtgebiet

Auf interessante Details der Stadtgeschichte weisen die Lassaner auf die sogenannten Erzählschilder hin, die an markanten Standorten platziert wurden. Dank eines Zuschusses aus dem Vorpommern-Fonds des Parlamentarischen Staatssekretärs Patrick Dahlemann ( SPD) soll in diesem Jahr die Anfertigung weiterer acht Info-Tafeln in Auftrag gegeben werden. Inhaltlich soll es dabei um die einstige Nerzfarm, das Roloff’sche Haus, den Alten Bahnhof, die frühere Molkerei/Fischerei und den Bier- und Selters-Verlag Schümann gehen. Zudem sollen Erzählschilder an den Gutshäusern in Pulow, Papendorf und Klein Jasedow aufgestellt und die Info-Tafel am Gutshaus in Waschow aufgearbeitet werden.

Zwei Info-Tafeln am Lassaner Stadthafen wurden in diesen Tagen erneuert und schon von vielen Gästen neugierig studiert. Quelle: Tom Schröter

In diesen Tagen haben die Stadtvertreter Christian Hilse (fraktionslos), Inhaber von Waterkant Mediengestaltung, und Marcel Köppen zwei neue Hinweistafeln links und rechts der Slipbahn am Lassaner Hafen aufgestellt, die in Wort und Bild Aufschluss über die Stadt und den Hafen geben. Gestaltet und finanziert wurden die Tafeln von Lassaner Einwohnern. „In nächster Zeit“, so kündigte Hilse an, „sollen noch weitere Info-Tafeln überarbeitet beziehungsweise erneuert werden.“

Von Tom Schröter