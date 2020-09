Lassaner stoßen im Schützenhaus auf Handwerkskunst ihrer Ahnen

Das Schützenhaus ist eng mit dem Namen des Lassaners Johann Rosse (1823-1891), Kahnschiffer, Senator und Hauptmann der Schützenkompanie, verbunden. Er stellte 1861 Mittel für die Bepflanzung der geplanten Schützenanlagen bereit und ließ 1882 ein Schießhaus in den Anlagen bauen. 1890 wurde mit Rosses großer finanzieller Hilfe das Schützenhaus fertiggestellt. Auch nach seinem Tod erwies sich Rosse durch testamentarisch festgelegte Legate (Vermächtnisse) gegenüber den Schützen als Wohltäter. Ein Denkmal in den Anlagen erinnert an ihn.