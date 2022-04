Lassans Pastorin Anne Plagens: Das Kreuz ist auch ein Folterinstrument

Lassan

Zuerst kommt das Kreuz. Es ist das Symbol für Menschen, die an Jesus Christus glauben. In jeder Kirche hängt eines. Mindestens. An Halsketten, Rückspiegeln, am Wegesrand und auf Berggipfeln. Überall. Bei aller Erlösung, die Christinnen und Christen am Ostersonntag erfahren und feiern, muss ich das erstmal festhalten: Überall Kreuze.

Für mich ist es ein Zeichen, was Menschen einander antun können. Immerhin ist es ein Folterinstrument, ein Todesinstrument. Und damit steht es auch für das, was Menschen erleiden. Gewalt, Missbrauch, Ungerechtigkeit, Hass und Hetze – Verletzungen an Körper und Seele. Bei großen und bei kleinen Menschen. Unvorstellbares Leid.

Jesus verreckt da jämmerlich!

Viele reden schnell vom Sinn und vom Zweck des Kreuzes, von der Auferstehung. So schnell und so einfach geht das nicht. Zuerst kommt das Kreuz und Punkt. Am Karfreitag erinnern wir uns daran: Jesus wird misshandelt, ans Kreuz geschlagen, verreckt da jämmerlich und wird noch verspottet. Schmerzen, Hilflosigkeit, Trostlosigkeit. Tod. Leere. Hoffnungslosigkeit. Das bleibt erstmal alles so stehen. Einen Abend und einen ganzen Tag und noch einen Abend. Die Leute, die Jesus gefolgt sind, wissen nicht, wie es weitergeht. Was werden soll. Auch das gibt es in der Bibel, in der Geschichte mit Jesus. Es gehört zum Leben und zum Glauben dazu.

Das Kreuz ist für mich ein Zeichen, dass Gott uns selbst da alle Freiheit lässt. So – Entschuldigung! – beschissen es auch ist, so unerträglich. Gott lässt uns machen. Gott lässt uns sogar mit sich machen, was wir wollen. Gibt sich uns ganz hin. Das macht das Unerträgliche nicht weniger unerträglich! Karfreitag heißt: Es gibt unerträgliche Dinge, unermessliches Leid. Manchmal hilft es, beschissene Dinge beim Namen zu nennen. Es gibt allerdings Situationen, da kann man nichts sagen, nichts machen, um es in diesem Moment leichter werden zu lassen. Außer vielleicht, dass jemand mit da ist.

Dafür steht das Kreuz auch: Was nicht zu ertragen ist, da ist Gott selbst durchgegangen, hat es auf sich genommen. Und: In jedem Moment der nicht auszuhalten ist, ist Gott mit da und hält es mit aus – auch wenn das eigentlich überhaupt nicht geht. Auch wenn sich das Unerträgliche dadurch nicht weniger unerträglich anfühlt.

Von Anne Plagens