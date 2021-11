Lassans Pastorin über: Die Ewigkeit als unser Trost

Lassan

Alles, was wir kennen, hat einen Anfang und ein Ende. Alles, was wir schaffen oder überblicken, hat einen Anfang und ein Ende. Selbst unser Planet, unser Universum hatte einen Anfang – auch wenn 13,8 Milliarden Jahre unvorstellbar lang ist. Und sogar ein stattliches Gebäude wie eine Pyramide zerbröckelt früher oder später, wenn es nicht andauernd erneuert wird. Wir kennen es nur so: Alles ist begrenzt, zwischen Entstehen und Vergehen.

An diesem letzten Sonntag des Kirchenjahres denken wir an die, deren Leben zu Ende gegangen ist, an unsere eigene Endlichkeit, an die Vergänglichkeit der Welt. Da kann es ein tröstendes Bild sein, dass jenseits all dessen etwas anderes existiert. Eine sichere, bleibende, erfüllte Wirklichkeit, in die wir einmal eingehen werden: Ewigkeit.

Das Meer steht für die Ewigkeit

Ewig – das ist für uns ja oft einfach ganz schön lange. Oder ganz blöd lange. „Das hat wieder ewig gedauert.“ „Die zwei, die sind schon ewig zusammen.“ Wirklich ewig können wir auch gar nicht denken. Oder ich jedenfalls nicht.

Anne Plagens ist Pastorin im evangelischen Pfarrsprengel Lassan. Quelle: privat

Allerdings, wenn ich am Meer bin, kommt mir das oft wie etwas Ewiges vor. Natürlich ist das Meer mal still und mal wild. Mal blau, grau, grün, gelb, wahlweise mit Weiß dazwischen. Aber ständig schwappen irgendwo Wellen an den Strand, ziehen sich zurück. Ein scheinbar unendliches, ewig gleiches und doch immer wieder einzigartiges Hin und Her. Das strahlt so viel Präsenz und Ruhe aus. Wie Ewigkeit, denke ich.

Kluge Köpfe meinen, so geht das nicht. Das hat nichts mit Ewigkeit zu tun. Das Meer ist ja nur eine Masse, egal ob groß, jedenfalls begrenzt. Und dazu noch in Bewegung und in Veränderung. Ewig, das ist was ganz anderes. Nämlich ohne Anfang und Ende. Ohne vorher und hinterher. Ohne Grenzen. Ohne Aneinanderreihung von Bewegung, Wellen oder Teilchen. Raum und Zeit sind in der Ewigkeit aufgehoben. Es ist eben ewig alles gleich da – Seinsfülle. Unteilbare Gegenwart. So ist das.

Jenseits von Raum und Zeit

Das so zu denken, ist nicht leicht. Trotzdem ist es für viele eine beruhigende, tröstende Vorstellung, dass die Verstorbenen dort aufgehoben sind. Dass, wenn alles irgendwann ein Ende hat, dass dann alles vollkommen aufgehoben ist. Jenseits von Raum und Zeit.

Zum Hineinschnuppern empfehle ich das Meer. Ist der Vergleich auch nicht so klug: So ein Ausflug ans Meer kann enorm wirksam sein. Beim Betrachten der Wellen verschwimmen Anfang und Ende. Unter Umständen breitet sich vollkommene Ruhe aus, hin und wieder geht sogar das Gefühl für Zeit und Raum verloren. Dafür wächst Verbundenheit. Mit dem Universum. Mit Gott. Und mit denen, die schon gegangen sind: In Ewigkeit.

Von Anne Plagens