Leerstehender „Usedomer Hof“: Verhandlungen ziehen sich hin 

Usedom

Stadtvertretersitzung einmal anders hieß es am Mittwochabend auch in der Stadt Usedom: Die Stadtvertreter hatten sich für ihre Versammlung einen ungewöhnlichen Ort gesucht. Sie tagten wegen der Pandemie-Beschränkungen in der Sporthalle, wo sich völlig problemlos die Abstandsregeln einhalten ließen.

Nur drei Einwohner hatten sich in zu den Abgeordneten in die große Halle gesellt. Unter ihnen der Inhaber der Insel-Käserei, Steffen Schultze. Der ortsansässige Versorger beklagte zum wiederholten Mal, dass das Straßenbauamt Neustrelitz ihm ein Hinweisschild an der Bundesstraße verwehrt.

„Mich finden ortsunkundige Leute in Welzin einfach nicht“, argumentierte der Käser und machte sein Unverständnis darüber deutlich, dass lediglich touristisch relevanten Unternehmen das Aufstellen von Schildern offensichtlich genehmigt würde.

Stadt will sich für Hinweisschild zum Käser verwenden

Schultze hat gerade jetzt ein sehr aktuelles Argument, warum man ihn schnell und zuverlässig finden müsste: „Ich bin im Rahmen des Katastrophenschutzplanes mit meiner Lebensmittelproduktion gelistet und muss regelmäßig Auskunft über die von mir zu erwartende Kapazität geben.“ Bürgermeister Jochen Storrer (UBL) versprach dem Käser, sich als Stadt noch einmal dahinter klemmen zu wollen, empfahl dem Welziner jedoch, sich mit diesen Argumenten erneut auch persönlich an die Behörde zu wenden.

Was den ebenfalls von ihm monierten schlechten Zustand der Zufahrtsstraße betrifft, soll unkompliziert Abhilfe geschaffen werden. „Wir haben doch einen ganzen Berg Abrieb gelagert, der eingebracht werden könnte“, hat Frank Petrikat (UBL) vorgeschlagen.

Schreddern von Bauschutt: Kritik an lauten Arbeiten

Themenwechsel: Die Stadtvertreterin Yvonne Leppin (Einzelkandidatin) hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Einwohner, die im Henstedt-Ulzburg-Ring und in dessen Umfeld wohnen, tagelang und oft bis in den Abend hinein von Lärm und Staub belästigt werden, der von einem Unternehmen ausgehe, das Bauschutt zerschreddert. Die Frage, ob so ein lautes Gewerk in einem nahen Wohngebiet überhaupt zulässig sei, müsse geprüft werden, hat Frank Petrikat die Abgeordnetenkollegin unterstützt.

Der Tagesordnungspunkt, den alle Anwesenden mit Spannung und hoffnungsvollen Gedanken erwartet hatten, musste indes vertagt werden. Es war angekündigt worden, dass ein Projekt für den seit Jahren leer stehenden „Usedomer Hof“ vorgestellt wird. Wie es hieß, sind die Verhandlungen zwischen dem Interessenten und dem Eigentümer noch nicht abgeschlossen. Erst wenn das passiert sei, könne die Öffentlichkeit informiert werden.

Seit langem ein trauriger Anblick auf dem Usedomer Markt. Es gibt jetzt zumindest einen Interessenten, aber die Verhandlungen ziehen sich hin. Quelle: Ingrid Nadler

Hafen: Lkw sollen Umgehungsstraße als Zufahrt nutzen

Was den Hafen betrifft, konnte der Bürgermeister bei den noch ausstehenden Restarbeiten Vollzug melden. Lediglich die Verglasung der Pavillons scheine eine unendliche Geschichte zu werden. Die beauftragte Firma sei schon zweimal unverrichteter Dinge wieder abgezogen, weil die Maße nicht gepasst hätten.

Was die Zufahrt zum Hafen betrifft, hat Stadtvertreter Günther Jikeli ( SPD) dringend angemahnt, dass Lastfahrzeuge die Umgehungsstraße und nicht, wie jetzt häufig beobachtet, wieder die Peenestraße nutzen. „Dafür haben wir doch die neue Zufahrtsstraße gebaut.“ Das Ordnungsamt soll für eine entsprechende Ausschilderung sorgen.

Jikeli fordert erneut mehr Polizeipräsenz

Mit Besorgnis ist erneut das Thema Sicherheit bzw. die wachsende Kriminalität angesprochen worden. Immer häufiger würden in der Stadt und in den Ortsteilen Diebstähle vorkommen, hat Günther Jikeli die von ihm mehrfach erhobene Forderung nach mehr Polizeipräsenz wiederholt. Die Stadtvertreter wollen den zuständigen Dienststellenleiter dazu möglichst bald einladen.

An die Adresse der Staatsanwaltschaft war Jikelis Kritik gerichtet, was die Strafverfolgung jener Täter betrifft, die die Schule und das Feuerwehr-Gerätehaus vor einem halben Jahr mit Hakenkreuzen und anderen radikalen Hass-Symbolen beschmiert hatten. Obwohl die Polizei zwei Täter ermittelt haben soll, sei bis heute kein Verfahren eröffnet worden. „Wie kann das möglich sein?“

Von Ingrid Nadler