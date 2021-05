Leerstehendes Wohnhaus in Wolgast steht in Flammen

Wolgast

Der Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Wolgast bescherte mehreren Feuerwehren aus Wolgast und Umgebung einen schweißtreibenden Pfingstmontag. Gegen 13.30 Uhr war im Dachbereich auf der Südseite des mehrstöckigen Hauses am Schiffbauerdamm/Ecke Luisenstraße Rauchentwicklung bemerkt worden, die sich stetig verstärkte.

Bald schossen lange Flammenzungen aus mehreren Fenstern des Dachgeschosses. Als die mit Dachpappe abgedeckte Dachhaut in Brand geriet, erhoben sich dicke schwarze Rauchwolken in den klaren Himmel, um weithin sichtbar in Richtung August-Dähn-Straße über den Stadtteil Wolgast-Süd hinweg zu ziehen.

Umgehend waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast zur Stelle, um mit den Löscharbeiten zu beginnen. Die Brandbekämpfung erfolgte von mehreren Seiten, wobei bald auch die große Drehleiter zum Einsatz kam, von der aus ebenfalls mittels Strahlrohr gelöscht wurde.

Brandursache derzeit noch unklar

Nach der möglichen Brandursache befragt, zuckte Wehrleiter Andreas Kycia mit den Schultern. „Das kann man jetzt noch nicht sagen“, erklärte er. Kurz vor 14 Uhr trafen auch die Zinnowitzer Feuerwehrleute mit ihrer Drehleiter ein, um als zusätzlicher Löschtrupp vom Schiffbauerdamm aus zu agieren. Zunächst nahm der Rauch eine hellere Färbung an, quoll jedoch weiterhin in großen Schwaden aus dem Dachfirst. Dann zeigten sich auch auf der Nordseite des Daches helle Flammen, so dass die Löscharbeiten auch auf diesen Gebäudeteil konzentriert wurden.

Blick von der Luisenstraße aus auf das Brandgeschehen. Quelle: Tom Schröter

Zur Höhe des materiellen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Bei dem Haus handelt es sich um den um 1900 errichteten ehemaligen Wohn- und Geschäftssitz des früheren Wolgaster Baumeisters Karl Schmidt, der unter anderem am Wiederaufbau der 1920 in Folge Blitzschlags eingeäscherten Wolgaster St. Petri-Kirche maßgeblichen Anteil hatte.

Zahlreiche Wolgaster verfolgten das Brandgeschehen von der Luisenstraße und der Bahnhofstraße aus, die für den Verkehr gesperrt worden waren. Wie der Wehrleiter mitteilt, waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast, Zinnowitz, Hohendorf, Bannemin, Zemitz und Kröslin im Einsatz.

Von Tom Schröter