Mit dem ABBA-Klassiker „Mamma Mia“ brachte Charly (10) von der Insel Usedom zusammen mit Luis und Lara am Freitagabend jede Menge Stimmung in den Saal von „The Voice Kids“. Nach den sogenannten „Blind Auditions“ trat der Viertklässler nun gegen andere Kandidaten an. Zunächst war Charly über die Songauswahl geschockt.