Am Landgericht Neubrandenburg wird am Mittwoch (9.30 Uhr) der Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag sollen Rettungskräfte und der Notarzt als Zeugen gehört werden, die Leonie am 12. Januar abends leblos im Bett in der Wohnung der Familie fanden.

Vor Gericht steht der Stiefvater des Mädchens. Ihm wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen.

Der 28-Jährige soll Leonie derart misshandelt haben, dass das Kind an den Kopfverletzungen gestorben sein soll. Um die Misshandlungen zu verdecken, habe der Stiefvater erst später die Retter alarmiert. Der Beschuldigte hat die Vorwürfe bisher bestritten und einen Treppensturz des Mädchens als Ursache für ihre Verletzungen angeführt. Zu Prozessbeginn machte der Mann keine Angaben, will aber später aussagen.

