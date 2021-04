Lidl-Eröffnung in Wolgast: Bürgermeister mimt den Kassierer

Wolgast

Nach etwa neunmonatiger Bauzeit wird am Donnerstag um 7 Uhr der neue Lidl-Markt an der Wolgaster Chausseestraße 21 eröffnet. Der Supermarkt entstand auf jenem etwa 10 300 Quadratmeter großen Areal an der Chausseestraße/Ecke Saarstraße, auf dem sich zu früherer Zeit die Eisengießerei Nickelt und zu DDR-Zeiten unter anderem der Wolgaster Stützpunkt des VEB Kraftverkehr Ostseetrans befand. Ab dem 4. März 1991 begrüßte hier Inhaber Johann Fischer in Moin Moin Schipper’s Warenhandel seine Kundschaft.

Der Neubau, der über 1300 Quadratmeter Verkaufsfläche verfügt, entstand als Ersatz für die in unmittelbarer Nähe befindliche alte Markthalle, die nun nicht mehr benötigt wird. Mit dem neuen Filialauftritt solle der Einkauf für die Kunden schneller, einfacher und angenehmer werden, teilt Diana Zvicer-Senolan von der Pressestelle Lidl Deutschland mit. „Neueste Technik und ökologische Bauweise sparen Energie und setzen Maßstäbe im nachhaltigen Filialbau.“

Glasfassade lässt viel Licht in die Filiale

Spezielle Materialien, eine Glasfront, durch die viel Tageslicht in den Verkaufsraum fällt, und breitere Gänge sollen für eine angenehme Einkaufsatmosphäre sorgen. „Insbesondere das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhält mehr Fläche in der Filiale“, informiert Zvicer-Senolan. Eine an der Laderampe angeordnete Schallschutzwand soll sicherstellen, dass vom Lieferverkehr keine unzumutbare Lärmbelästigung für die Anwohner der Saarstraße ausgeht.

Am Eröffnungstag wartet der Betreiber mit einer besonderen Spendenaktion auf. Und zwar nimmt Bürgermeister Stefan Weigler um 9 Uhr an der Kasse Platz, um die Einkäufe der Kunden über den Scanner zu ziehen und für einen guten Zweck zu kassieren. Denn: Die gesamten Einnahmen der Aktion sollen dem Wolgaster Integrationsverein Korni zugutekommen. Er hofft deshalb auf viele Kunden mit wertmäßig großen Einkauf, die er abkassieren darf, damit der Verein eine möglichst große Spendensumme erhält.

Der alte Lidl-Markt an der Chausseestraße (im Vordergrund) hat ausgedient. Quelle: Tilo Wallrodt

Der neue Supermarkt, so berichtet die Lidl-Sprecherin weiter, komme ohne fossile Brennstoffe aus und verursache im Vergleich zu einem herkömmlichen Lebensmittelmarkt einen um 30 Prozent geringeren CO2-Ausstoß. „Ein integrales Anlagensystem wandelt die Abwärme der Kühlmöbel in Heizenergie um“, erläutert die Sprecherin. Effiziente Wärmedämmung und eine verbesserte Lüftungsanlage verminderten den Energiebedarf zusätzlich. Dank energiesparender LED-Beleuchtung verringere sich der jährliche Stromverbrauch um rund 42 000 Kilowattstunden und die CO2-Emission um etwa 17 Tonnen pro Jahr.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Abbiegespur an der B 111 führt zum Parkplatz

Zu erreichen ist der Markt von der Bundesstraße 111 aus, die im Frühjahr vergangenen Jahres mit einer separaten Abbiegespur versehen wurde. Der Kundenparkplatz verfügt über 154 Stellplätze. Außerdem wird darauf laut Lidl eine Elektroladesäule installiert, an der Kunden ihre Fahrzeuge mit einer Leistung von bis zu 22 bzw. 50 Kilowatt laden können. „Dafür“, so teilt Sprecherin Diana Zvicer-Senolan mit, „bietet die Elektroladesäule ein AC- sowie DC-Anschlusskabel für gleichzeitiges Laden an zwei Ladepunkten.“ Somit sei die Wolgaster Filiale in der Region der siebte Lidl-Standort mit einer Elektroladesäule.

Vor nunmehr 30 Jahren: Am 4. März 1991 empfing auf dem Terrain an der Chausseestraße Moin Moin Schipper’s Warenhandel seine ersten Kunden. Quelle: Johann Fischer

In dem Supermarkt stehen insgesamt 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lohn und Brot; darunter Kassierer, Verkäufer, Kaufleute im Einzelhandel und Handelsfachwirte. Wie Filialleiter André Czerwinski versichert, habe sich die Belegschaft intensiv auf ihre Aufgaben vorbereitet und freue sich auf den Neustart.

Von Tom Schröter