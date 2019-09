Zinnowitz

Heinrich Jahn und sein „Horch“ haben eine große Gemeinsamkeit – beide erblickten das Licht der Welt in den 1930er Jahren. Das Auto im Jahr 1934, er drei Jahre später. Aber erst seit 25 Jahren gehen die beiden den gemeinsamen Weg – beziehungsweise fahren die gemeinsame Strecke.

Durch einen Zufall entdeckte Jahn seinen „Horch“ in Riga ( Lettland) – dort diente das Auto als landwirtschaftliches Fahrzeug. Heinrich kaufte es und brachte es nach Deutschland. „Hinten war eine Ablage für Rüben und andere Ernteerzeugnisse installiert. Daran kann ich mich noch erinnern“, sagt der 82-jährige Hamburger. Unendliche Stunden Arbeit setzte er in das Auto, viele Teile mussten umgebaut werden. Für jede Ausfahrt poliert er es auf Hochglanz.

Karawane von 22 Autos

Montag war wieder so ein Tag, an welchem sich die Arbeit auszahlte. An der Zinnowitzer Promenade setzte sich eine Karawane von 22 Autos in Bewegung, die bis zum 13. September eine Strecke von etwa 1500 Kilometer bewältigen wollen. Unter anderem Heinrich Jahn mit seinem „Horch“. Mit dabei seine Frau Erika und jede Menge gute Laune, hanseatischer Humor und eine Portion Witz.

Die Tour führt über Swinemünde an der polnischen Küste entlang nach Königsberg, über die Masuren, die Hauptstadt Warschau und Posen zurück nach Neuhardenberg, etwas östlich von Berlin. „Das ist kein Wettbewerb oder ein Rennen“, erklärt Detlef Hesse vom Orga-Team. Es ist eine sogenannte Orientierungsfahrt. Welche Bedingungen muss ein Fahrzeug erfüllen, damit es dabei sein kann? „Es muss vor allem alt sein, aber nicht unbedingt ein Oldtimer“, erklärt er.

Fahrzeuge stammen aus den 1970 und 1980er Jahren

Die meisten Fahrzeuge stammen aus den 1970 und 1980er Jahren. Alle, die am Montag in Zinnowitz an den Start gingen, sind bis ins letzte Detail herausgeputzt. Für Fans und Liebhaber historischer Fahrzeuge bot sich auf der Promenade ein imposanter Anblick. Porsche, Jaguar, Mercedes, BMW, Ford oder auch Volkswagen waren vertreten.

Detlef Hesse schickte alle Fahrzeuge bei strahlendem Sonnenschein auf die Reise und erklärte den Zuschauern noch einige technische Details zu den Fahrzeugen. „Die Fahrer übernachten alle in gemeinsamen Unterkünften. In manchen Städten bleiben wir einen Tag, in anderen aber auch zwei“, erklärt er. Er selbst fährt in einem Versorgungsfahrzeug hinterher. „Wichtig ist das Pannenfahrzeug bei dieser Ausfahrt, denn es kann immer etwas unterwegs passieren“, erklärt er. Deshalb ist auch ein Trailer dabei, mit dem man ein Fahrzeug aufladen könnte. Die Tour durch Polen ist nicht die erste, die Hesse mitorganisiert. Im Angebot standen schon Strecken durch Skandinavien.

Ziel ist der kleine Ort Neuhardenberg

Das Ziel soll nach rund 1500 Kilometern der kleine Ort Neuhardenberg (Landkreis Märkisch-Oderland) nahe Berlin sein. „Wir hatten mal überlegt, nach Berlin reinzufahren, aber der Aufwand ist zu groß“, so Hesse. Am 13. September sollen die Fahrzeuge – hoffentlich unfallfrei – in der kleinen Gemeinde ankommen.

Für Heinrich Jahn ist die Ausfahrt über Polen nicht die weiteste Tour, die er je mit seinem „Horch“ gemacht hat. „Im Jahr 1997 sind wir von Paris nach Peking gefahren. Die Tour hat drei Monate in Anspruch genommen“, erzählt er. 16 000 Kilometer hat er dabei zurückgelegt. Noch heute erzählt er gerne davon. Am Montag hörten ihm auf der Promenade viele Autoliebhaber historischer Autos zu. „Das Auto wurde dann mit dem Frachtschiff zurück nach Deutschland gebracht, wir selbst sind geflogen“, berichtet er.

„Horch“ war das älteste Fahrzeug

Der „Horch“, der am Montag das älteste Fahrzeug unter allen Teilnehmern war, gehörte im damaligen Deutschen Reich zu den meistverkauften Wagen in der Oberklasse. Und er hat einen stolzen Benzinverbrauch. 24 Liter auf 100 Kilometer. „Wir müssen immer schauen, dass in der Nähe eine Tankstelle auf dem Weg liegt. Höchstgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde sind möglich. Aber bei der Ausfahrt geht es nicht um Schnelligkeit“, so Hesse.

Auf der Insel Usedom dürften die Fahrzeuge auf der B 111 bis zum Grenzübergang nach Polen für reichlich neugierige Blicke gesorgt haben.

