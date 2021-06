Liebe zur See: Peenemünder Marinekameraden feiern Jubiläum

Peenemünde

Mit sieben Mitgliedern fing alles an, vor 30 Jahren. Im heutigen „Hotel am Meer“ versammelten sich am 22. Juni 1991 sieben Kameraden, um die „Marinekameradschaft Peenemünde und Umgebung von 1991 e.V.“ zu gründen. „Eigentlich wollten wir einen maritimen Verein gründen. Unterstützung erhielten wir damals von Kameraden der Marinekameradschaft Heide/Dithmarschen“, erinnert sich der erste Vorsitzende, Wolfgang Telle.

Mit der Gründung des Vereins traten alle Kameraden der Dachorganisation, dem „Deutschen Marinebund“ bei, dem alle Mitglieder auch heute noch angehören! Inzwischen sind es weitaus mehr Mitglieder, die dafür sorgten, dass die Marinekameradschaft mit vielen Vereinen im Ort, in der Umgebung aber auch in ganz Deutschland gut vernetzt ist.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Uns haben in all den Jahren viele Marinevereine besucht. Sie kamen aus Querfurt, Hettstedt, Magdeburg, Naumburg, Göteborg, Helbra, Siegerland, Heide und dem schwedischen Karlskrona“, berichtet Telle. Vor 21 Jahren nahm der Verein aus dem Inselnorden das erste Mal Verbindungen nach Schweden. „In der Hoffnung, dass wir mit einem schwedischen Verein in Kontakt treten können, um uns auch international zu öffnen. Das hat geklappt. Es meldeten sich die Kameraden der schwedischen „Flottans Män“ aus Karlskrona, dem größten Marinestandort Schwedens. Bis heute haben wir sehr gute Beziehungen nach Schweden, die bis in mittlerweile persönliche Freundschaften übergegangen sind“, sagt Telle.

Partner der Karlshagener Schule

Vor 16 Jahren schlossen die Peenemünder einen Vertrag mit der Karlshagener Heine-Schule – konkret ging es um die „Arbeitsgemeinschaft Schiffsmodellbau“. Seitdem werden Schiffsmodelle wie Segelboote, Schlepper, Schubschiffe und Kontrollboote durch die Kinder und Jugendlichen selbst gefertigt. Mitarbeiten können alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse. Höhepunkt der Schiffsmodellbauarbeit ist das jährliche Hafenfest in Karlshagen, bei dem dann die gebauten Boote vorgeführt werden.

„Bis jetzt haben etwa 180 Schüler die Arbeitsgemeinschaft durchlaufen“, so der Vorsitzende. Betreut werden die Schüler in der AG von Eckehard Flügge, Hans-Dieter Fischer und Wolfgang Hertwig. Für Flügge und Fischer gab es im vergangenen Jahr dafür die „Ehrenurkunde für herausragende ehrenamtliche Tätigkeit“ durch den Landkreis.“

Das Hauptanliegen des Vereins besteht in der Würdigung und Pflege maritimer Traditionen und Tugenden. „Das sind insbesondere Bordkameradschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl“, so Telle, der mit seinen Mitstreitern auch gut feiern kann – beim traditionellen Labskausessen, beim „Feuerschiffsabend“, Frühlingsfest oder Segeln mit einem Marinekutter.

„Leider sind in den letzten 30 Jahren viele ehemalige Kameraden auf ihre letzte große Reise gegangen. Aber so ist das Leben, auch in einem maritimen Verein. Neue Mitglieder haben den Weg zur Marinekameradschaft gefunden, auch wenn sie nicht zur See gefahren sind“, sagt der Vorsitzende, der an eine Mitgliedschaft auch die Verbundenheit zum Meer und zu maritimen Gedankengut knüpft.

Info: www.mk-peenemünde.de

Von -