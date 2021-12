Lilly Ehlert aus Lütow will mit ihrem Bulli durch Europa reisen

Sie liebt das Reisen. Da lag es nahe, sich auch beruflich in dieser Branche zu orientieren. Das hat Lilly Ehlert geschafft. Die 20-Jährige aus Lütow heuerte beim Eigenbetrieb der Kaiserbäder an und ist derzeit im zweiten Ausbildungsjahr zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Gegenwärtig ist sie in der Kulturabteilung. „Veranstaltungen zu planen ist in Coronazeiten schwierig“, sagt Lilly.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während ihrer Ausbildung wird sie in allen Touristinformationen eingesetzt. „Die neue Tourismuszentrale in Heringsdorf ist etwas Besonderes, weil man dort viele digitale Möglichkeiten hat, dem Gast etwas näher zu bringen. Spaß macht es aber an allen Standorten“, so die Lütowerin, die nach dem Abi an der Europaschule in Ahlbeck in Neuseeland war. Wegen der Pandemie musste sie Work & Travel nach einem halben Jahr aber abbrechen. Ihre neueste Errungenschaft ist ein Bulli, mit dem sie quer durch Europa fahren will. Und weil sie handwerklich begabt ist, kann sie an dem Kleinbus auch selbst herumschrauben.

Von Henrik Nitzsche