Das Einkaufszentrum (EKZ) im Herzen von Heringsdorf blutet immer weiter aus. In ein paar Tagen schließt die Linden-Apotheke. „Am 4. Januar mache ich nach 22 Jahren Schluss“, sagt Apothekerin Annett Pilgrim.

Gründe für ihren Entschluss gebe es genug. „Der Standort EKZ hat sich in den letzten Jahren immer weiter verschlechtert. Ärzte zogen aus, Besitzer wechselten, die Kosten stiegen, dazu kam eine katastrophale Parkplatzsituation. Das Äußere lässt auch zu wünschen übrig. Das hat an den Nerven gezehrt“, so Annett Pilgrim, die sich zuletzt ständig die Frage stellte, was mit dem EKZ passiert –„Abriss, Neubau oder Umbau?“.

Apothekerin überwand gesundheitliche Krise

Hinzu kam, dass die Apothekerin vor sieben Jahren durch eine schwere gesundheitliche Krise aus der Bahn geworfen wurde. „Ich habe mich mit dem Thema Heilung auseinandergesetzt und durfte Heilung in einem Lernprozess erfahren, den ich gern weitergeben wollte. So bekam unsere Apotheke über die Jahre mehr und mehr eine ganzheitliche pharmazeutische Ausrichtung.“

Sie und ihr Team bleiben der Kundschaft aber erhalten. „Mit der Schließung der Linden-Apotheke ergab sich die Option, die alte Marsson Apotheke in Ahlbeck neben der neuen im Ärztehaus (Ahlbecker Lindenstraße d.R.) mit unserem Personal aufrecht zu erhalten. Das Thema Fachkräftemängel ist auch in den Apotheken angekommen“, sagt Annett Pilgrim, die die derzeitige Entwicklung im Gesundheitswesen als „nicht gesund“ bezeichnet. „Letztendlich kämpfen wir, wie in den meisten Branchen, nur noch mit bürokratischen Schikanen. Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, aber diesbezüglich fällt es mir schwer, positiv in die Zukunft zu schauen.“

Ein Schandfleck im Ostseebad

Zurück zum EKZ: Einer der größten Schandflecke im Ostseebad verdient kaum noch seinen Namen als Einkaufszentrum. Die meisten Geschäfte in dem maroden Klotz stehen leer. Nach der Apotheke verlässt mit dem HNO-Arzt Dr. Frank-Peter Fitz ein weiterer Mediziner das Gebäude. Im Obergeschoss bleibt das Therapiezentrum Usedom der größte Mieter, im Untergeschoss gibt es noch Mode, Bäcker und Gastronomie. Im Erdgeschoss sind die meisten Räume verwaist.

Gut zehn Jahre lang hat die HD Projektentwicklungs GmbH aus Berlin versucht, der Ortsmitte mit einem Hotel, Gaststätten, Geschäften, Arztpraxen und Wohnungen ein neues Gesicht zu geben. Genervt von den Diskussionen, Auseinandersetzungen und juristischen Begleiterscheinungen verkaufte HD die Immobilie im März 2016 an die Fluck & Landt Immobilien GmbH aus Berlin. „Wir haben seitdem mehrere Konzepte vorgestellt, wie wir das Gebäude umgestalten können. Doch wenn die Oberen der Stadt sich nicht einig sind, dann bleibt es eben eine scheußliche Schande“, sagt Götz Fluck, geschäftsführender Gesellschafter.

Für 2020 kündigt er an, die Fassade streichen zu lassen. Die im April 2019 angekündigte Offensive des Eigentümers, neue Mieter zu finden, scheint verpufft. Auch für die leerstehenden Räumlichkeiten des einstigen Tanzlokals „Finest Club Usedome“ im EKZ sieht Fluck derzeit keine Lösung.

Dass die Ortsmitte nach den vielen Bebauungsplänen, Projekten und Konzepten wieder auf die Tagesordnung in den Gemeindegremien kommt, dafür will sich die neue Bauausschussvorsitzende Constanze Christoph stark machen. „Wir wollen da wieder Bewegung reinbekommen, da es eine festgefahrene Kiste ist. Wir müssen den Kontakt zum Investor aufrechterhalten, damit dort irgendwann mal was passiert. Es muss mehr Kommunikation geben.“

