Schwerin/Linken

Als Reaktion auf die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen im Nachbarland Polen hat Mecklenburg-Vorpommern in der Grenzregion zwei weitere Testzentren eingerichtet. „Die beiden Schnelltestzentren an der deutsch-polnischen Grenze richten sich vor allem an die Berufspendlerinnen und Berufspendler, denen wir das Pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsort erleichtern wollen. Zugleich verbessern wir den Gesundheitsschutz hier in der Region“, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag anlässlich der Inbetriebnahme des Testzentrums am Grenzübergang Linken (Landkreis Vorpommern-Greifswald).

Zu Wochenbeginn hatte die Landesregierung die Quarantäneverordnung verschärft, um so einer drohenden Einstufung Polens als Hochrisikogebiet vorzubeugen. In Polen ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz derzeit gut drei Mal so hoch wie in Deutschland.

Von RND/dpa