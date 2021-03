Linken

Eigentlich hat Lukasz Hedrych keine Zeit für eine Polizeikontrolle an der Grenze. Schnell reicht der Fahrer des Stettiner Pizzakurierdienstes „Pizzeria dobra“ seine Papiere und den gültigen Corona-Schnelltest durch das runtergekurbelte Autofenster. Time is money. Die Pizza im Heck seines Autos wird kalt. Die deutschen Kunden drängeln.

Mehrmals täglich liefere er Pizzen aus dem polnischen Dobra zu Kunden auf die deutschen Seite, erzählt der Pole noch schnell und kurbelt fix das Fenster hoch, nachdem der Polizist sein Okay für die Weiterfahrt gegeben hat.

Pizza-Kurier Lukasz Hedrych passiert die Grenze in Linken. Quelle: Christian Roedel

Rund 3000 bis 4000 Berufspendler täglich

So sieht er aus: Der kleine Grenzverkehr an der deutsch-polnischen Grenze in Linken. Rund 3000 bis 4000 Berufspendler verkehren jeden Tag von Polen nach Deutschland oder umgekehrt, Kinder besuchen ihre Eltern jenseits der Grenze. Und das soll auch so bleiben, wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen.

Während Hedrych mit seinem Kurierfahrzeug zu seinen hungrigen Kunden nach Löcknitz startet, sammelt sich hinter ihm eine Menschentraube zur Eröffnung des ersten vom Land initiierten Schnelltestzentrums an der deutsch-polnischen Grenze. Ein zweites Zentrum soll am Dienstag in Ahlbeck auf der Insel Usedom in Betrieb gehen. Polen steht kurz davor, zum Hochrisikogebiet erklärt zu werden. Die Inzidenz lag am Wochenende im Nachbarland bei 269.

Land hat Quarantäneverordnung verschärft

Drei Tage nach ihrem umstrittenen Auftritt in einem Modegeschäft in Schwerin zeigte sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erneut in einer Menschentraube. Quelle: E-Mail-OZ-Online

Die Grenze soll auch unter den widrigen Bedingungen geöffnet bleiben – und dazu sollen die Testzentren beitragen. „Die Pandemie macht uns gerade das Leben schwer und wir wollen nicht, dass die Pandemie wieder die alte Grenze hochzieht“, begründete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im strömenden Regen vor einem Pulk Journalisten, Kommunalpolitikern und Bewohnern der Grenzregion die Landesinitiative.

Gerade hat das Land die Quarantäneverordnung verschärft. Wird Polen Hochrisikogebiet, verkürzt sich die Testpflicht von vier auf zwei Tage für Berufspendler.

Test dauert eine Minute, Ergebnis kommt nach 15 Minuten

Der Pole Stanislaw Denis war die erste Corona-Testperson aus Polen, die in Anwesenheit von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in dem Container am Grenzübergang Linken getestet wurde. Quelle: Christian Rödel

Einer, der beruflich jeden Tag die Grenze passiert, ist Stanislaw Denis. Der Psychotherapeut wohnt in Deutschland, fährt für die Arbeit jeden Tag nach Stettin. Dass ein Testzentrum nun direkt an der Grenze entstand, begrüße er sehr. Statt bislang 35 Euro müsse er künftig nur noch zehn Euro pro Test bezahlen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern übernimmt einen Teil der Kosten.

Denis ist der erste Kunde am Testschalter. Innerhalb von einer Minute ist die Probenentnahme aus dem Containerfenster heraus erledigt. Das Ergebnis erhält der Polen nach 15 Minuten auf seinem Handy: negativ.

Welchen Anteil haben Pendler an den Infektionen?

Innerhalb der Landesregierung ist das Projekt von Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) und Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph (CDU) vorangetrieben worden. Es geht um Fachkräfte in Krankenhäusern und Heimen, in Hotels und Restaurants. „Wir brauchen eine grenzüberschreitende Fachkräftesicherung, die robuster ist als bislang“, sagt Rudolph.

Die Proben werden von Wissenschaftlern der Uni-Medizin Greifswald untersucht und sollen auch zeigen, welchen Anteil Berufspendler tatsächlich an der Ausbreitung der Infektion haben. „Die Evaluation in vier Wochen bringt Klarheit, ob das Virus in der Grenzmobilität als Treiber bezeichnet werden kann oder eben auch nicht“, sagt Staatssekretär Dahlemann.

Forderung nach kostenlosen Tests

Einigen Grenzpendlern geht das nicht weit genug. Sie haben sich in der Bürgerinitiative „Freie Grenze“ zusammengeschlossen. Wenn Deutschland die Testpflicht einführe, dann müsse es auch komplett die Kosten übernehmen, fordert Bartosz Marosz. „Wer 1300 Euro verdient, dem fallen die Kosten von 40 Euro pro Woche schwer.“ Am besten wäre es, die Testpflicht für Betroffene des kleinen Grenzverkehrs vollständig abzuschaffen. „Die Tests belasten unser Portemonnaie, unsere Freiheit und unsere Gesundheit.“

Der polnische Rechtsanwalt Rafal Malujda findet, dass die jetzige Lösung ein guter Kompromiss ist. „Für uns Berufspendler sind die Testzentren eine Riesenerleichterung“, sagte er. „Wir müssen nicht mehr viel Zeit und Geld verschwenden, um Tests zu erhalten und die Grenze passieren zu können.“ Seine größte Befürchtung: Deutschland schließt die Grenze zu Polen, weil die Infektionsraten im Nachbarland steigen.

