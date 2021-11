Lions-Adventskalender unterstützt soziale Projekte in Wolgast und auf Usedom

Wolgast/Insel Usedom/Anklam

Der Lions Club „Philipp Otto Runge“ ist in diesem Jahr Partner der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Er möchte Projekte der Kinder- und Jugendarbeit in der Region unterstützen und deshalb über seinen Förderverein ein Spendenkonto eingerichtet. Das dort eingehende Geld kommt damit ausschließlich sozialen Zwecken zugute.

Und natürlich hilft der Club auch selbst – mit seinem beliebten Adventskalender. Den Kalender bringt er gemeinsam mit dem Lions Club „Otto Lilienthal“ Anklam und dem Club der Insel Usedom in zwölfter Auflage heraus. Hinter 24 Türchen verstecken sich tolle Sachpreise. Von Weinpaketen, Restaurant- und Hotelgutscheinen, eine Fahrt mit der „Weissen Düne“ bis hin zu einem LED-Fernseher im Wert von 900 Euro ist alles dabei. Die insgesamt 96 Preise haben einen Gesamtwert von über 7000 Euro. Wie Präsident Ingo Lupp informiert, sagt, sei es für die Clubmitglieder eine Selbstverständlichkeit, sich auch in diesem Jahr wieder vor Weihnachten sozial zu engagieren. Ein Teil des Verkaufserlöses kommt der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ zugute.

Schnell noch Kalender kaufen

Der Adventskalender kostet fünf Euro und ist an vielen Stellen in der Region erhältlich. Dazu gehören die Kurverwaltung Koserow, die Strandbuchhandlung Zinnowitz, Maus-Touristik Trassenheide, die Stadtinformation Wolgast, die Buchhandlung Müller Wolgast, der Frischemarkt Heringsdorf, der Edeka-Markt Heringsdorf, die Runge-Buchhandlung Bansin, bei Frucht&Mehr Seebrücke Heringsdorf, in der Buchhandlung Pfennig Heringsdorf, in der Schatzkiste Bansin, im Büro Welf Klingsch Ahlbeck und in der Tourismusinformation der Stadt Usedom, der Buchhandlung Am Steintor in Anklam sowie der Stadtinformation Anklam.

Wer dann zu den glücklichen Gewinnern gehört, ist täglich ab dem 1. Dezember aus der OSTSEE-ZEITUNG, der Videotextseite 350 von Usedom-TV oder auf www.wolgast.de zu erfahren.

Von Cornelia Meerkatz