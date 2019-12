Lions Club Baltic spendet 1500 Euro fürs Zeitreisemobil

Wolgast/Greifswald

Mehr weihnachtliches Feeling geht nicht: In der festlich geschmückten Jacobikirche lauschten am Sonntag 400 Zuhörer einem ganz besonderen Konzert. Der Greifswalder Lions Club Baltic, in dem 25 Frauen organisiert sind, hatte zu seinem alljährlichen Adventskonzert eingeladen. Der Einladung waren neben vielen Einheimischen auch Vertreter befreundeter Clubs aus Greifswald, Loitz, Wolgast und Usedom gefolgt.

Zur Galerie 400 Zuhörer waren am Sonntag in die Jacobikirche in Greifswald gekommen, um dem Unikammerchor, dem Domjugendchor und einem Cellisten-Quintett zu lauschen. Alle Einnahmen des Konzertes kommen gemeinnützigen Projekten zugute.

Die gesamten Einnahmen des Konzertes kommen verschiedenen gemeinnützigen Projekten zugute. Eines dieser Projekte ist wie schon in den Vorjahren die OZ-Weihnachtsaktion. In diesem Jahr fließt das Geld in den Spendentopf für das Zeitreisemobil des DRK. Mit diesem Fahrzeug ermöglichen Ehrenamtler schwerkranken oder alten, nicht mehr mobilen Menschen, noch einmal eine Fahrt zu einem Platz, der für sie mit wunderbaren Erinnerungen verbunden ist. Manchmal ist das die Seebrücke in Ahlbeck, manchmal auch die Klappbrücke in Greifswald-Wieck. Es kann auch ein Theaterbesuch in der Hansestadt oder im Gelben Theater in Zinnowitz sein.

Mit warmherzigen Worten warben die Lionsmitglieder für diese Aktion und ließen so manche Spende in ein eigens dafür aufgestelltes Sparschwein fließen. Auch das Programm sorgte dafür, dass sich die Geldbörsen öffneten: Neben dem Universitätskammerchor unter Leitung von Universitätsmusikdirektor Harald Braun sang der Domjugendchor unter Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Prof. Frank Dittmer. Ein neu gegründetes Cellistenquintett sorgte ebenfalls für viel Beifall.

„Wir finden die OZ-Aktion zugunsten des Zeitreisemobils sehr berührend. Wir wertschätzen besonders die Arbeit der Ehrenamtler, weil sie es ermöglichen, dass Wünsche erfüllt werden. Daher beteiligen wir uns mit insgesamt 1500 Euroan der Weihnachtsaktion“, heißt es dazu vom Vorstand des Lions Clubs Baltic.

Grillschwein brachte auch 500 Euro

Jörg Juhnke, René Würfel und Ingo Lupp verkauften auf dem Wolgaster Weihnachtsmarkt Wildschwein am Spieß für den guten Zweck. Quelle: Cornelia Meerkatz

Raik Plückhahn vom Wolgaster Lions Club „ Philipp Otto Runge“ stand zusammen mit Jörg Juhnke, Ingo Lupp, Maik Clemann und weiteren Mitgliedern auf dem Wolgaster Weihnachtsmarkt. Gemeinsam verkauften sie Wildschwein am Spieß sowie Glühwein. Zugunsten der OZ-Weihnachtsaktion und des Albert-Schweitzer-Familienwerkes kamen insgesamt 1000 Euro zusammen. Großzügig unterstützt wurden sie dabei vom Restaurant Fischmarkt 3 und von René Würfel von der Jagen am Peenestrom GbR. „Damit können wir für beide Vorhabenjeweils 500 Euro spenden, denn beide Projekte verdienen unsere Hochachtung“, erklärte Raik Plückhahn.

Auch die Volksbank Vorpommern hilft

Ronny Bauch vom Vorstand der Volksbank Vorpommernverfolgt mit großem Interesse die OZ-Weihnachtsaktion. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen haben sie deshalb entschieden, für das Zeitreisemobil des DRK ebenfalls 500 Eurozu spenden. „Bedürftigen Menschen zu helfen, sie durch die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches noch einmal glücklich zu machen, das kann man nicht genug würdigen“, sagt Ronny Bauch. „Wir hoffen daher, dass das Spendenkonto weiter gut füllt“, ist deshalb sein Wunsch.

Der neue Vorstand der Volksbank Vorpommern: Michael Hietkamp, Jens Klingebiel und Ronny Bauch (v.l.) zusammen mit Doreen Heine. Alle waren sich einig: Die OZ-Weihnachtsaktion verdient Unterstützung. Quelle: Cornelia Meerkatz

