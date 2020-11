Lions Clubs Usedom, Wolgast und Anklam bringen Adventskalender heraus

Insel Usedom/Wolgast

Es ist wieder so weit: Die Lions Clubs Lions Club „Philipp Otto Runge“ Wolgast, Usedom und „ Otto Lilienthal“ Anklam geben zum 11. Mal einen gemeinsamen Adventskalender heraus, um damit Gutes zu tun. Seit wenigen Tagen ist dieser Kalender mit seinem maritimen Motiv in der Region erhältlich.

Hinter den 24 Türchen verstecken sich tolle Sachpreise, wie Stefanie Weber, Präsidentin des Lions Club Usedom und Ronny Bauch, Präsident des Lions Club „Philipp Otto Runge“ Wolgast, wissen. Von Weinpaketen, Restaurant- und Hotelgutscheinen, zwei Fahrten mit der „Weissen Düne“ bis hin zu einem LED-Fernseher im Wert von 900 Euro reichen die Preise, die die Mitglieder der Clubs und Firmen der Region gespendet haben. Die insgesamt 96 Preise, die bis zum 24. Dezember verlost werden, haben einen Gesamtwert von über 7000 Euro.

Glücksnummer des Kalenders entscheidend

Ähnlich wie bei einer Tombola trägt jeder Lions-Kalender eine Gewinnnummer. Täglich werden mehrere Gewinnnummern ausgelost. Die sich dahinter verbergenden Preise samt Gewinnnummern werden von Montag bis Sonnabend täglich in der OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht. Mit dem Erlös werden regionale Projekte unterstützt, wie zum Beispiel Projekte der Kinder- und Jugendarbeit in der Region, aber auch die alljährliche OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören, dann schauen Sie doch ab 1. Dezember täglich in die OZ, lesen auf der Videotextseite 350 von Usedom-TV oder auf www.seetel.de nach.

Der Lions-Adventskalender kann gegen eine Gebühr von fünf Euro erworben werden. Erhältlich ist der beliebte Kalender, der sich auch hervorragend als Nikolausgeschenk eignet, in der Kurverwaltung Koserow, der Strandbuchhandlung Zinnowitz, bei Maus-Touristik Trassenheide, in der Stadtinformation Wolgast, der Buchhandlung Henze Wolgast, im Frischemarkt Heringsdorf, bei Edeka Heringsdorf, in der Runge-Buchhandlung Bansin, bei Frucht&Mehr Seebrücke Heringsdorf, in der Buchhandlung Pfennig Heringsdorf, der Schatzkiste Bansin, im Büro Welf Klingsch Ahlbeck und in der Tourismusinformation der Stadt Usedom.

„Wir hoffen sehr, dass wir alle Kalender verkaufen können und möglichst viel Geld für gemeinnützige Projekte zusammenkommt. Und wir drücken allen Kalender-Käufern die Daumen, dass ihre Glücksnummer gewinnt“, betonen Stefanie Weber und Ronny Bauch.

Von Cornelia Meerkatz