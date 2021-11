Lions-Clubs aus Wolgast, Anklam und von der Insel Usedom unterstützen mit Adventskalender soziale Projekte

Wolgast/Insel Usedom/Anklam

Er ist wieder da: Auch in diesem Jahr müssen die Fans des beliebten Lions-Adventskalenders nicht auf das Öffnen von 24 Fensterchen verzichten. Denn die Mitglieder der Lions Clubs „Philipp Otto Runge“ Wolgast, „Otto Lilienthal“ Anklam und der Lions Club Insel Usedom geben zum zwölften Mal einen gemeinsamen Adventskalender heraus.

Seit 12. November ist der Adventskalender in der Region erhältlich. Hinter 24 Türchen verstecken sich tolle Sachpreise. Von Weinpaketen, Restaurant- und Hotelgutscheinen, eine Fahrt mit der „Weissen Düne“ bis hin zu einem LED-Fernseher im Wert von 900 Euro ist alles dabei. Die insgesamt 96 Preise haben einen Gesamtwert von über 7000 Euro, informiert Maik clemann vom Lions Club „Philipp Otto Runge“ Wolgast. „Da ist wirklich für jeden etwas dabei“, wirbt er für den besonderen Kalender.

Gutes tun durch Verkauf der Kalender

Wie der Präsident des Wolgaster Lions-Clubs, Ingo Lupp, sagt, sei es für die Clubmitglieder eine Selbstverständlichkeit, sich auch in diesem Jahr wieder vor Weihnachten sozial zu engagieren. „Wir tun das gleich doppelt, denn zum einen haben wir zusammen mit Unterstützern und vielen firmen der Region dafür gesorgt, dass der Kalender mit wertvollen Preisen bestückt werden kann. Zum anderen möchten wir gesellschaftliche Bereiche unterstützen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind.“ Jedes Mitglied der drei Clubs erwirbt zudem selbst Adventskalender, um sie weiter zu verschenken. „Wir wollen möglichst wieder alle Adventskalender verkaufen, um viel Gutes zu tun“, betont Ingo Lupp.

Denn ähnlich wie bei einer Tombola trägt jeder Lions-Kalender eine Gewinnnummer. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Adventskalender werden regionale Projekte unterstützt, wie zum Beispiel Projekte der Kinder- und Jugendarbeit in der Region, aber auch die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“.

Gewinner täglich in der OZ nachzulesen

Wer dann zu den glücklichen Gewinnern gehört, ist täglich ab dem 1. Dezember aus der OSTSEE-ZEITUNG, der Videotextseite 350 von Usedom-TV oder auf www.wolgast.de zu erfahren. Der Kalender kostet fünf Euro und ist an vielen Stellen in der Region erhältlich. Dazu gehören die Kurverwaltung Koserow, die Strandbuchhandlung Zinnowitz, Maus-Touristik Trassenheide, die Stadtinformation Wolgast, die Buchhandlung Müller Wolgast, der Frischemarkt Heringsdorf, der Edeka-Markt Heringsdorf, die Runge-Buchhandlung Bansin, bei Frucht&Mehr Seebrücke Heringsdorf, in der Buchhandlung Pfennig Heringsdorf, in der Schatzkiste Bansin, im Büro Welf Klingsch Ahlbeck und in der Tourismusinformation der Stadt Usedom, der Buchhandlung Am Steintor in Anklam sowie der Stadtinformation Anklam.

Von Cornelia Meerkatz